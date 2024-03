Nou impuls per a la millora de les estadístiques econòmiques

Jornada d’assessorament a Eustat, l’Institut Basc referent en el càlcul i difusió del Producte Interior Brut (SFG)

El Departament d’Estadística del Govern continua millorant i validant les estadístiques macroeconòmiques i empresarials. Durant les darreres setmanes, s’estan realitzant assistències tècniques sobre activitats contemplades al Pla d’estadística 2022-2025 per a incorporar una revisió profunda de procediments i metodologies i oferir un salt qualitatiu en els indicadors econòmics que ofereix.

En relació a les activitats ‘Índex de preus de consum (IPC)’, ‘Índex de preus de consum harmonitzat’ i ‘Enquesta de pressupostos familiars’, el passat 28 de febrer es va signar un contracte d’assistència tècnica entre el Departament d’Estadística del Govern i l’Institut Nacional d’estadística d’Espanya (INE) per tal de dur a terme una revisió global, tècnica i neutra de tota la metodologia i tractaments en aquestes tres activitats estadístiques. De fet, dues tècniques de l’INE s’han desplaçat aquesta setmana a Andorra per a dur a terme aquests treballs.

Per a la millora de l’activitat ‘Comptabilitat nacional bàsica (PIB)’, dos tècnics del Departament d’Estadística han pogut rebre a Eustat, l’Institut Basc referent en el càlcul i difusió del Producte Interior Brut, un assessorament tècnic els dies 27, 28 i 29 de febrer. Els treballs s’han centrat en l’estimació del PIB per les tres vies: l’oferta, la demanda i les rendes.

Per últim, l’estadística ‘Balança de pagaments i posició inversora internacional’ es considera a nivell econòmic internacional com una de les més transcendents i rellevants, ja que permet analitzar la situació econòmica d’un país respecte als altres. Per al Fons Monetari Internacional (FMI), del qual Andorra en va esdevenir membre el 16 d’octubre del 2020, és una estadística determinant. Aquest organisme promou cada any uns seminaris formatius i enguany ha convidat al Departament d’Estadística a participar-hi, conjuntament amb altres 42 països membres. Actualment, una tècnica del Departament d’Estadística assisteix al seminari que se celebra a Washington DC entre els dies 4 i 20 de març.