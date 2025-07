Nou horari d’estiu al Centre de Protecció Caní per a afavorir els passejos dels gossos amb menys calor

Els gossos tenen una piscina per a refrescar-se (GosSOS)

GosSOS, l’entitat que gestiona el Centre de Protecció Caní (CPC), i el Govern, titular del servei, han establert un nou horari d’obertura al públic del CPC per tal d’afavorir que els gossos residents puguin sortir a passejar en hores de baixa insolació i, així, evitar riscos derivats de l’augment de la temperatura, especialment durant les onades de calor com la que s’ha produït recentment.

El nou horari, que s’iniciarà aquest dissabte, 5 de juliol, i que s’estendrà fins al dia de Meritxell, avança l’obertura al públic a dos quarts de vuit del matí i fins a dos quarts d’una del migdia, hores recomanades pel servei veterinari per al passeig dels animals per tal de minimitzar els riscos d’un possible cop de calor. Fa unes setmanes GosSOS va sol·licitar un informe veterinari amb recomanacions i millores per al benestar animal en contextos d’onades de calor i aquesta va ser una de les conclusions que l’entitat ha exposat al Ministeri d’Agricultura del Govern i que, aquest, com a titular del servei, ha acceptat implementar.

A partir del dia 9 de setembre, el CPC recuperarà l’horari habitual d’obertura al públic, entre les 10 i les 14 hores.





Formació per als treballadors del Centre de Protecció Caní i altres mesures

A banda, una altra de les accions realitzades ha estat una formació específica sobre cops de calor en gossos per al personal del CPC, formació que s’ha realitzat aquest passat dimecres, 2 de juliol, a càrrec del veterinari, Jordi Giné, d’Anicura Món Veterinari. La formació ha versat sobre la detecció dels signes inicials del cop de calor, com actuar-hi i quins són els primers auxilis en aquests casos.

A més a més, des de la darrera setmana de juny s’estan implementant una sèrie de mesures al Centre de Protecció Caní per tal de millorar el confort dels animals i minimitzar així els riscos associats a les altes temperatures produïdes per les onades de calor. Entre elles, la instal·lació de carpes per a generar més ombres o d’una petita piscina per a refrescar-se, entre altres accions.