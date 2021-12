Nou giny remolc per al Cos de Bombers

S’ha aprovat l’adjudicació pel subministrament d’un giny remolc adequat per cobrir les necessitats de la unitat de comandament avançat, destinat al Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, Cos de Bombers. El concurs públic nacional ha recaigut a l’empresa Pyrénées Hèracles Industrials per un import de 56.795 euros. L’empresa té ara set mesos per a lliurament del giny.

El remolc adquirit per concurs públic farà funcions de comandament en operacions de llarga durada, siguin rescats, recerques o incendis forestals o altres tipus d’operacions que requereixin els desplaçaments d’equips a les zones d’actuació per un temps perllongat.

Adjudicat el manteniment del sistema automàtic d’identificació dactilar

De manera paral·lela, també s’ha aprovat l’adjudicació del manteniment del sistema automàtic d’identificació dactilar del Departament de Policia. El servei el continuarà prestant l’empresa Thales Dis España per un import anual de 10.972,50 euros.

La voluntat és millorar la investigació i l’índex de resolució dels delictes, així com permetre al Servei de Policia de situar-se al mateix nivell tecnològic que les policies europees.