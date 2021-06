Nou format simplificat per a presentar els tràmits del dipòsit de comptes i tributació

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, han presentat aquest dimarts l’aposta del Govern per a simplificar els tràmits de dipòsit de comptes, tributació i generació de dades estadístiques. Jover ha apuntat que es tracta d’un canvi amb un doble objectiu: “maximitzar l’eficiència de l’administració i, a banda, reduir els costos econòmics i temporals per als obligats tributaris”.

Així, ha continuat, es passa de l’actual sistema, que consisteix a presentar tres tràmits diferents –el dipòsit de comptes, la declaració tributària i l’enquesta d’activitats econòmiques– en un de sol. Així, el ministre Gallardo ha apuntat que a partir d’aquest any s’haurà de dur a terme una sola declaració. Per a les persones o empreses amb una xifra de negoci de fins a 6 milions d’euros, s’haurà de presentar el model abreujat, memòria i liquidació. Per als que superin aquesta xifra, serà el model normal, la memòria/auditoria i la liquidació.

En aquest sentit, el ministre de Presidència, Economia i Empresa ha apuntat que la declaració única s’haurà de fer a través del portal tributari. Ara bé, aquest any i per tal de facilitar als administrats el canvi al nou sistema, els qui ho vulguin encara podran presentar el dipòsit també al Registre de Comptes o a www.e-tramits.ad.

Gallardo i Jover han exposat que el canvi suposarà un estalvi anual de 120.000 euros a l’administració, a banda de reduir el temps i els papers que s’han d’entregar per part dels tributaris. A més i donat que és el primer any d’implementació del canvi, Jover ha recordat que “la setmana passada el Consell de Ministres va aprovar allargar el termini per fer la presentació un mes més, fins al 31 d’agost”.