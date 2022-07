Nou espai per als treballadors comunals al Pas de la Casa

El comú d’Encamp habilitarà un nou espai per al descans dels treballadors comunals del Pas de la Casa, a les antigues instal·lacions de l’Àrea de Jovent, a tocar de les escoles de primera ensenyança del Pas. Actualment, l’espai disponible per als treballadors està situat al costat de la deixalleria a l’edifici del Bullidor.

El nou espai comptarà amb una sala amb menjador, armariets tancats, dutxes i banys, així com una zona preparada per a pernoctació en cas d’urgències o condicions climàtiques adverses, com les nevades, que no permeten el retorn a casa dels treballadors comunals. El comú publicarà la setmana vinent el concurs per a realitzar el trasllat i l’adequació del nou espai.