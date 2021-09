Nou esdeveniment per posicionar el país com a referent mundial d’innovació en la indústria de l’esport

Andorra Business, Andorra Recerca + Innovació i el Global Sports Innovation Center powered by Microsoft (GSIC), amb el suport de SPSG Consulting, presenten l’Andorra Sports Innovation Summit, un esdeveniment sobre esport i innovació que se celebrarà el 18 d’octubre a l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino.

L’esdeveniment, que s’emmarca dins de l’acord global entre GSIC i Andorra per a posicionar el país com un referent internacional en la indústria de l’esport i la innovació. Comptarà amb representants d’entitats internacionals del sector com Microsoft, la Federació Internacional d’Esquí, la Vuelta, el Tour de France, empreses d’equipaments de material de muntanya, o Ironman, i amb actors locals com Grandvalira, Vallnord i Naturland.

També participaran diverses startups locals i internacionals, entre les quals es troben les tres guanyadores de l’Andorra Sports Startup Challenge que rebran un guardó per part del ministre de Presidència, Economia i Empresa del Govern d’Andorra, Jordi Gallardo.

Així mateix també se celebraran reunions i sessions de networking exclusives per als participants de l’esdeveniment.

Per al ministre de Presidència, Economia i Empresa del Govern d’Andorra, i president d’Andorra Business i Andorra Recerca + Innovació, Jordi Gallardo, qui farà obertura oficial de l’esdeveniment, “l’esport és un dels nostres sectors estratègics i l’organització d’aquest esdeveniment un pas més per posicionar el Principat com un referent internacional d’innovació en la indústria de l’esport. A més volem ajudar a les diferents startups a presentar les seves solucions i potenciar l’identificació d’Andorra com un país de referència i on desenvolupar els seus projectes”.

Per la seva part, Iris Córdoba, directora General del GSIC, ha dit que “els esdeveniments professionals cobren cada vegada més rellevància a la indústria de l’esport i des del GSIC estem veient com els diferents governs mostren més suport a la creació d’aquesta mena d’esdeveniments tant a nivell nacional com a nivell local. Andorra Sports Summit és un pas important per al Govern d’Andorra que li permetrà ser un dels líders d’aquesta tendència, ja que un atraurà inversions, crearà noves fonts d’ingressos i posarà el Principat en el focus d’atenció a nivell internacional”.

L’esdeveniment estarà obert al públic professional amb aforament limitat.

GSIC de Microsoft

El Global Sports Innovation Center powered by Microsoft (GSIC) és una associació sense ànim de lucre que treballa des de la filosofia d’un clúster empresarial. GSIC va ser impulsat per l’equip de Microsoft Sport el 2015 i reuneix tot tipus d’entitats esportives (clubs, federacions, associacions), institucions, empreses tecnològiques (des de startups fins a empreses), organitzacions de recerca, inversors i figures clau de la indústria de l’esport per a millorar la seva cadena de valor.

GSIC enfoca les seves activitats i serveis en 6 punts principals: emprenedoria, networking, recerca aplicada, aparador, Microsoft Partners Solutions i assessoria en transformació digital.

Més de 340 empreses de 41 països diferents ja han rebut el suport del GSIC a través de diferents activitats, així com dels seus ambaixadors i xarxa de professionals de la indústria de l’esport.