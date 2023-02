Nou emplaçament per a la 13a edició del Saló del Videojoc d’Andorra Telecom

Jordi Nadal, Rosa Gili i Miquel Nicolau presentant el 13è Saló del videojoc (Andorra Telecom)

Després d’una dotzena edició marcada encara per la pandèmia, arriba el 13è Saló del videojoc amb plena normalitat. Els propers 24, 25 i 26 de febrer el pavelló del Prat Gran, a Escaldes-Engordany, acollirà el certamen i els seus visitants. El Saló s’ubica en aquest nou emplaçament degut a les obres de rehabilitació de la Sala polivalent del Prat del Roure.

Com ja ve sent habitual en les darreres edicions, el Saló es dirigeix a un públic familiar i té com a principal objectiu ser un punt de trobada dels aficionats als videojocs.

Avui dijous s’ha fet la presentació del Saló als mitjans de comunicació en la que Jordi Nadal, director general d’Andorra Telecom ha informat de les principals novetats, entre les que destaquen les ulleres de realitat Virtual PSVR2, les primeres produïdes per a utilitzar en consoles de nova generació que estaran a la venda a partir del dia 22 de febrer.

En aquesta edició, el Saló comptarà amb la participació d’un caster professional que comentarà i dinamitzarà els tornejos. Fins a 142 persones podran jugar de forma simultània i hi haurà 14 tornejos presencials i un total de 95 punts de joc.

Els visitants trobaran les zones de Play Station 5 i Xbox series X, PC Gaiming, zones de simuladors, de realitat virtual, robòtica, ball, etc.

Els premis són un dels atractius per als gamers que participen en els tornejos. En aquesta edició els guanyadors podran emportar-se alguna Play Station 5, Xbox 5 i multitud de perifèrics.

Tot això s’ha explicat avui durant la presentació del Saló als mitjans de comunicació i que ha comptat amb la presència del director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili i del rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Miquel Nicolau.

Jordi Nadal ha celebrat que aquest any els aficionats puguin gaudir del Saló sense restriccions, i ha agraït al comú escaldenc la reubicació del Saló mentre es desenvolupen les obres de millora de la Sala del Prat del Roure.

Nadal ha destacat “l’aposta de la companyia per un esdeveniment tecnològic, més que consolidat, que arriba a la tretzena edició i que any rere any ofereix novetats, oci i formació, una bona combinació per a tota la família”.

De la seva banda, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha celebrat que aquesta edició el Saló es pugui desenvolupar amb total normalitat després d’uns anys marcats per la pandèmia. Rosa Gili ha expressat la voluntat del Comú d’Escaldes-Engordany de col·laborar amb la cita i mostra d’això és la cessió d’un espai alternatiu mentre es realitzen les obres de rehabilitació del Prat del Roure.

En relació a les formacions que es desenvolupen conjuntament amb la Universitat d’Andorra, el rector ha explicat que s’han programat dues formacions específiques que es desenvoluparan els dies 16 i 21 de febrer, respectivament. El seminari d’iniciació a la creació de videojocs, titulat “Disseny i creació de videojocs amb Construct 3”, estarà destinat a alumnes de batxillerat i formació professional i tindrà quatre hores de durada.

Es tracta d’un curs de presa de contacte en el que es treballarà amb l’eina de desenvolupament Construct 3 per a fer una simulació de desenvolupament sense necessitat de coneixements previs. El segon seminari de disseny de videojocs, “Desenvolupament d’aplicacions de realitat augmentada amb Unity 3D”, en canvi, s’adreçarà a estudiants del bàtxelor en Informàtica de l’UdA i tindrà cinc hores de durada.

En aquest cas, es tracta d’una formació sobre realitat augmentada, utilitzant el motor de joc Unity. S’hi farà un petit prototip a través del qual els estudiants universitaris descobriran les possibilitats que dona aquest programari per a crear i desenvolupar aplicacions lúdiques de mòbil a través de la realitat virtual. Les formacions seran impartides per Jan Sau, professor de la Universitat d’Andorra, que ha treballat en la creació de videojocs com a dissenyador.

Aquesta és la cinquena edició del Saló del Videojoc en què la Universitat d’Andorra hi aporta el vessant pedagògic i formatiu. L’objectiu dels seminaris és fer conèixer entre els joves una branca de les tecnologies de la informació i la comunicació en què conflueixen diverses disciplines com la tecnologia, l’art, el guió, els efectes visuals i fins i tot àmbits com la psicologia i el màrqueting.

Durant la presentació, el rector ha destacat les virtuts dels videojocs i la ludificació, també en la metodologia docent. Més enllà dels estudis que en detallen els beneficis, l’aparició dels serious games ha fet que siguin aplicables a diferents àmbits com el sanitari o l’educatiu, i en especial en l’atenció a persones discapacitades. “Aquesta àrea està tenint una important empenta, doncs el videojoc s’ha convertit en un producte audiovisual amb un llenguatge molt entenedor per a persones de totes les edats, però especialment per a les joves generacions digitals”, ha remarcat.

Tota la informació del Saló, tornejos, zones i horaris es poden trobar a la web andorratelecom.com