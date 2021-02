Nou descens en el nombre de casos actius de COVID-19 a la Seu d’Urgell

El nombre de casos actius de COVID-19 a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell ha seguit baixant aquesta darrera setmana. Segons l’actualització de dades setmana publicada aquest dilluns per l’Ajuntament urgellenc, hi ha 30 positius confirmats (-4 respecte de la setmana passada), dels quals 3 estan ingressats a la Fundació Sant Hospital, un menys que dilluns passat i cinc menys que divendres passat. Els 27 restants estan aïllats a domicili, com també ho estan 82 contactes directes no positius, una xifra en aquest cas quasi igual que l’anterior referència.

Aquesta actualització a la baixa coincideix amb el fet que aquest cap de setmana també ha baixat la taxa de reproducció del virus, que ara a la Seu està a 1,39 (-0,12 respecte de fa una setmana), i també el risc de rebrot, a 278(-107). A l’Alt Urgell, aquests dos indicadors estan respectivament a 1,09 i a 183. De la seva part, el percentatge de positius als nous tests segueix baix com les setmanes anteriors (al 2,50%) i tan sols hi ha 2 grups escolars confinats. Els darrers set dies s’ha registrat una defunció per coronavirus, que eleva a 21 les morts des del mes d’agost.

El Sant Hospital també ha informat aquest dilluns que hi ha 522 persones de l’Alt Urgell que ja han rebut les dues dosis del vaccí contra la COVID-19, cosa que representa al voltant d’un 2,5% de la població de la comarca. Les persones que ja han rebut la primera dosi són 737.

A la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la Rho7 és a 1,20 i el risc de rebrot a 391 (com l’Alt Urgell, amb tendència a la baixa), mentre que el percentatge de positivitat dels tests es manté igualment baix (4,85%).