Nou dels 35 ingressats per coronavirus fins ara a l’Hospital de Cerdanya eren segons residents

Nou de les 35 persones que fins ara han estat ingressades per coronavirus a l’Hospital de Cerdanya eren persones amb segona residència a la comarca. És a dir, pràcticament un 25%. Així ho ha assegurat aquest dijous TV3, de fonts del mateix centre mèdic cerdà, en un reportatge sobre el funcionament del complex durant l’actual crisi sanitària.

Sobre aquest fet, a l’inici de l’estat d’alarma l’hospital transfronterer mateix ja es va sumar a la crida per recordar als segons residents la prohibició de venir al Pirineu mentre duri l’estat d’alarma i l’obligació de romandre al domicili habitual, perquè els hospitals de la zona no estan pensats per atendre població flotant en una situació com l’actual.

En aquest sentit, i tot i que la majoria de segons residents han respectat l’ordre de no venir-hi, des de les comarques pirinenques s’ha denunciat el fet que molts habitants de cap de setmana no en feien cas i seguien venint-hi. Ho va posar al descobert l’Hospital de Cerdanya quan, per Setmana Santa, va alertar que havia constatat que aquells dies un 20% de les visites al centre eren de gent que no viu de manera fixa a la comarca, en un moment en què, recordaven, aquest percentatge hauria de ser “del 0%”.

Tot i aquesta “inconsciència i imprudència“ -en paraules del mateix Consell Comarcal cerdà- d’aquestes persones que han incomplert l’ordre de quedar-se al domicili habitual (encara vigent), l’Hospital de Cerdanya ha aconseguit aquesta setmana passada, per primera vegada des de l’inici de la pandèmia, no tenir cap ingressat amb coronavirus. Una situació que ja fa set dies que es manté. Tot i això, hi segueix havent, com a la resta de comarques, molta gent aïllada als seus domicilis per contagi o per sospita d’haver-se encomanat. I en previsió que apareguin nous casos, mantenen el circuit diferenciat perquè, si hi ha nous ingressos, aquests malalts estiguin totalment separats de la resta de pacients.

208 persones aïllades a l’àrea de la Seu, 9 més que el dia anterior

Mentrestant, a la Seu d’Urgell, el Sant Hospital es manté un dia més amb una persona ingressada amb COVID-19 i dos casos pendents de resultat. Com els dies anteriors, no hi ha hagut cap nova alta, trasllat ni defunció.

Pel que fa a les persones aïllades als respectius domicilis en l’àmbit del CAP de la Seu, a data d’avui n’hi ha 208 (9 més que el dia anterior), de les quals 31 són positius confirmats, 95 sospitosos i 82 contactes sense símptomes. Des de l’inici de la crisi sanitària s’ha confirmat 47 positius entre els veïns aïllats a casa, 149 sospites i 148 contactes.

L’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha agraït un dia més les moltes col•laboracions i donacions que estan rebent per fer front a la crisi sanitària. Aquest dijous, ha destacat la “important” donació d’aliments que ha fet la Parròquia de Sant Ot per al Centre de Distribució d’Aliments de l’Alt Urgell. Juntament amb el rector urgellenc, mossèn Ignasi Navarri, en el transport d’aquest material hi han col•laborat la brigada municipal d’obres de l’Ajuntament de la Seu i Creu Roja Alt Urgell.

Pel que fa a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, el Departament de Salut ha informat que es manté estable respecte del dia anterior el nombre de positius confirmats (346, dels quals 66 a l’Alt Urgell) i de morts (30), però que segueix augmentant el nombre de casos sospitosos i ja és a prop del miler (992). Del total de positius corroborats, 75 s’han detectat en residències de gent gran, en les quals tot i això només hi ha hagut 4 defuncions, una proporció molt per sota de la resta de Catalunya.