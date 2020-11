Nou cribratge poblacional a la Seu d’Urgell per detectar casos de Covid-19

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha comunicat que els propers dies durà a terme un cribratge poblacional a la Seu d’Urgell per detectar nous casos de contagi per coronavirus. Tècnics de la conselleria instal·laran una àrea sanitària per dur a terme les proves diagnòstiques, obertes a tots els veïns i veïnes de la ciutat qui hi vulgui participar.

Concretament, els tests es duran a terme al Centre Cívic El Passeig (Pg. de Joan Brudieu, 10) entre dimarts i dijous (dies 1, 2 i 3 de desembre), al migdia (12.00-14.30 h) i a la tarda (15.00-19.30 h).

D’altra banda, Salut també durà a terme un cribratge de Covid-19 a Organyà. En aquest cas, es farà al consultori mèdic de la vila, en tres dies i amb tres franges d’edat diferents. Concretament, dimecres 9 de desembre a la tarda (15.00-19.00 h), es farà per a joves i adults d’entre 16 i 44 anys. Dijous 10 de desembre, en el mateix horari (15.00-19.00), per a persones de 45 a 64 anys. I divendres 11 de desembre, al matí (9.30-13.30), per a majors de 65 anys.

Paral·lelament, el dimecres 9 de desembre també es farà proves als veïns i veïnes de Coll de Nargó. En aquest cas, es duran a terme a la Sala Polivalent.

Requisits i accés al resultat

En tots els casos, per dur a terme la prova, caldrà facilitar el nom i cognoms, l’adreça, el telèfon de contacte i, si se’n disposa, presentar la targeta sanitària Individual (TSI). La prova és gratuïta.

Per obtenir posteriorment els resultats de la prova, cal donar-se d’alta al web lamevasalut.gencat.cat/alta. El diagnòstic es donarà a conèixer a cada persona inscrita en un període d’entre 24 i 72 hores després del test.

Més proves arreu de l’Alt Pirineu

El Departament de Salut del Govern català ha explicat que aquests cribratges previstos a la Seu, Organyà i Coll de Nargó formen part dels que té previst fer a fins a una vintena de municipis de la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran.

Així, per exemple, entre aquest dilluns 30 de novembre i dimecres 2 de desembre, se’n faran simultàniament a la Pobla de Segur i el Pont de Suert (als respectius pavellons municipals) i a Sort, en aquest cas a l’edifici del Consell Comarcal del Pallars Sobirà. A Tremp, tal com ja havia avançat l’Ajuntament, els tests s’allargaran durant cinc dies, del 30 de novembre i el 4 de desembre, i es faran al pavelló del Casal.

Dijous 3 de desembre es realitzaran a Llavorsí (centre cívic), a Vilaller (Local Social) i als consultoris locals de Senterada i la Pobleta de Bellveí. Divendres dia 4 es faran tests d’antígens al Forn Vell de Tírvia, al Nou Casal de Ribera de Cardós, a la piscina municipal de Salàs de Pallars i a l’Escola Natura de Barruera.

La setmana següent, a banda d’Organyà, Salut efectuarà proves el dimecres 9 de desembre al poliesportiu d’Isona i al poliesportiu d’Esterri d’Àneu; i l’11 de desembre, al Saló del municipi de Rialp.

Test antigènic ràpid (TAR)

La mesura està dirigida a la població asimptomàtica de més de 16 anys, sense importar el municipi on resideixin, amb la finalitat de frenar l’expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. La tècnica a utilitzar serà el test antigènic ràpid (TAR), que permet conèixer els resultats al cap de pocs minuts.

L’estratègia de Salut de fer proves a la comunitat es fa per aturar l’extensió del virus, és a dir, per assegurar que persones infectades no el transmetin a altres persones. Es tracta de detectar el màxim nombre possible de persones contagiades, ja que n’hi ha que no presenten símptomes i poden, sense saber-ho, transmetre el virus a la seva família, amics i altres persones del seu entorn. Des del Departament remarquen la importància de fer l’aïllament que determinin els professionals sanitaris en cada cas.