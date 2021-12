El Ministeri d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana i el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat informen de l’obertura de la convocatòria del nou concurs de vídeos per a joves ‘Andorra Circular’, centrat a promocionar l’economia circular.

En col·laboració amb els comuns, el Carnet Jove Andorra i el Fòrum de la Joventut, el Govern d’Andorra pretenen que els joves treballin l’economia circular amb l’objectiu de promoure el coneixement i la conscienciació envers aquesta, fent-ho extensiu a la resta de la població. Poden presentar-se al concurs els joves d’entre 14 i 29 anys residents a Andorra. Els joves es poden presentar de manera individual o en grups d’un màxim de 4 persones

Per participar, els interessants hauran de penjar els vídeos al seu perfil d’Instagram, Facebook o TikTok etiquetant-los amb #AndorraCircular, alhora que s’etiqueta a Visc Andorra a la publicació. El perfil o la publicació de vídeo ha de ser públic per poder participar. En el cas que sigui un vídeo grupal, s’ha d’etiquetar a les persones que integren el grup.

El contingut dels vídeos ha d’estar relacionat amb accions i gestos que podem dur a terme per contribuir a la transició d’una economia lineal a una de circular. Els vídeos, d’una durada màxima de 60 segons, han de ser originals i de creació pròpia, i es poden fer amb qualsevol fórmula o tècnica que permeti la realització d’un vídeo (documental, ficció, reportatge, animació, stop-motion, etc.). El vídeo no podrà tenir elements que estiguin subjectes a drets d’autor de tercers, o tenir els permisos corresponents. En el cas que el producte tinguin guió o text, aquest haurà de ser en català.

La publicació del vídeo haurà d’anar acompanyada d’una frase descriptiva o lema relacionat amb l’economia circular i amb el vídeo presentat. Només entraran a formar part del concurs aquells vídeos publicats com a post o publicació, no com a història temporal.

Els vídeos presentats han de poder ser visualitzats, per tant, el perfil o la publicació hauran de ser públics, i han de ser publicats entre el 23 de desembre del 2021 i l’1 de febrer del 2022 a les 12 hores. Les persones o grups participants podran presentar tantes propostes de vídeo com vulguin. Els joves que vulguin participar es poden adreçar als punts i espais joves del país per rebre més informació o suport en el procés de creació.

Pel que fa als premis, el vídeo que obtingui més m’agrades a la data de finalització del concurs serà el vídeo guanyador, el qual es comunicarà al perfil de les xarxes socials de Visc Andorra. També hi haurà un altre premi, en què un jurat seleccionarà un vídeo que, per les seves característiques amb relació al missatge i la qualitat del contingut, la creativitat i l’originalitat, així com la capacitat de captar l’atenció de l’espectador. El jurat estarà format per un màxim de 9 persones entre les quals hi haurà perfils relacionats amb el medi ambient, la participació ciutadana, la joventut i el món cultural i audiovisual.

El premi consisteix en un lot d’experiències i un val de 100 euros per a cadascun dels guanyadors. Així, s’atorgaran dos premis, un per al vídeo amb més m’agrades i l’altre premi especial per al vídeo seleccionat pel jurat.

Es poden consultar les bases del concurs a l’apartat de notícies de www.visc.ad.