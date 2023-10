Nou cas de falsificació de documents per a obtenir el permís de treball i residència

Un home emmanillat (iStock)

Es pot considerar com un continu degoteig els casos que s’estan donant de persones que intenten aconseguir el permís de residència i de treball aportant documentació falsa o manipulada al servei d’Immigració. Els mecanismes per a detectar si els documents són fraudulents fan pràcticament impossible que els infractors es surtin amb la seva.

El darrer cas s’ha donat aquest mateix dimecres. La Policia ha hagut d’arrestar un home, de 50 anys i no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic, és a dir, per falsificar certificats d’experiència laboral per tal d’obtenir un permís de residència i treball.