Nou autobús per a l’alumnat dels centres educatius de Tremp, la Pobla de Segur i el Pont de Suert

Tremp, capital del Pallars Jussà (arxiu)

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya posarà en marxa aquest setembre una nova línia d’autobús que enllaçarà els municipis de Tremp, la Pobla de Segur i Pont de Suert. És un servei per facilitar els desplaçaments d’anada i tornada dels estudiants dels centres educatius del Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça.

El nou servei oferirà quatre expedicions per sentit que circularan en període lectiu, a partir de l’inici de curs.

Els horaris estan adaptats a les entrades i sortides als instituts de Tremp, Pobla de Segur i Pont de Suert, on s’imparteixen diferents cicles formatius i graus. A Tremp, per exemple, s’hi pot estudiar el Grau d’Infermeria o els cicles formatius de Dietètica, Administració i Finances o Emergències sanitàries, entre d’altres. A Pont de Suert s’hi imparteixen els cicles formatius de Gestió forestal, Educació i control ambiental o Aprofitament i conservació del medi natural, entre d’altres.

El nou bus també donarà servei a l’alumnat del centre de secundària de la Pobla de Segur i al centre d’esports de muntanya del Pallars, on s’imparteixen els cicles formatius d’esports, com muntanya o esquí. No es tracta, però, d’un autobús exclusiu per als alumnes, sinó que està obert a tota la població en general.





Una reivindicació del territori

La nova línia és una de les mesures incloses a l’Estudi de millora del transport públic per carretera a les comarques del Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça. Respon, de fet, a una reivindicació dels respectius consells comarcals i del territori perquè els joves de les dues comarques puguin tenir accés als instituts i cicles formatius sense necessitat d’haver de marxar a estudiar a Lleida o Barcelona. Es tracta també d’una mesura per acombatre la pèrdua de població de la zona i millorar la mobilitat als entorns rurals.

El nou servei formarà part del sistema tarifari integrat de l’ATM de Lleida, en el qual també en formen part l’Alt Pirineu i Aran. Per tant, seran vàlids tots els títols integrats, incloent-t’hi la T-jove.