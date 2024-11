Nou abonament matinal mensual i ampliació de l’horari d’obertura als centres esportius d’Encamp i del Pas

Cartell informant del nou abonament matinal mensual als centres esportius d’Encamp i el Pas (Comú d’Encamp)

Els centres esportius d’Encamp i del Pas de la Casa disposen d’un nou abonament matinal mensual que permetrà distribuir de manera més eficient l’assistència a les instal·lacions al llarg del dia i millorar la qualitat dels serveis. La iniciativa es pren amb l’objectiu d’evitar la concentració d’usuaris en les franges més saturades (tarda i vespre) i en previsió de l’increment d’abonaments que hi ha cada any durant l’època d’hivern a Encamp i al Pas de la Casa.

El conseller d’Esports Nino Marot ha explicat que “al nou abonament es sumat també l’ampliació de l’horari a la franja matinal per a donar un servei més ampli” i, per tant, l’obertura dels centres esportius tindrà lloc a les 6:15 h a Encamp i a les 7:30 h al Pas de la Casa, amb un horari especial per al servei de piscina.





Tarifes del nou abonament matinal

El nou abonament també respon a la possibilitat d’oferir una alternativa econòmica i atractiva per a un possible nou públic que estigui interessat en utilitzar les instal·lacions esportives. El cost de l’opció matinal per a residents a la parròquia és de 30 euros per als adults i 9 euros per als sèniors (majors de 65 anys i que disposin de la Tarja Magna). En el cas dels no residents, el preu és de 39 i 11,70 euros, respectivament.





Horaris d’utilització de les instal·lacions durant l’opció de matí

L’abonament matinal permet utilitzar els espais esportius del gimnàs i la piscina durant l’horari de matí entre setmana i durant tot el dia els caps de setmana. Els horaris de l’abonament matinal a Encamp per al gimnàs són de les 6:15 h a les 15:00 h de dilluns a divendres, de les 9:00 h a les 20:00 h els dissabtes i de les 9:00 h a les 14:00 h els diumenges. En el cas de la piscina és de dilluns a divendres, de les 7:00 h a les 15:00 h.

Pel que fa al Pas de la Casa, les franges per al gimnàs són: de les 7:30 h a les 15:00 h de dilluns a divendres, de les 9:30 h a les 13:00 h i de les 15:00 h a les 22:00 h els dissabtes i de les 15:00 h a les 22:00 h els diumenges. I en relació a la piscina, s’hi pot accedir dilluns, dimecres i divendres de les 7:30 h a les 15:00 h i dimarts i dijous de les 9:30 h a les 15:00.h

L’abonament de matí ja es pot contractar a les recepcions dels centres esportius de la parròquia i, per ara, estarà operatiu fins al 30 d’abril de 2025.

El conseller ha explicat que “una vegada avaluat l’impacte i el resultat de la implementació del nou abonament matinal durant el període esmentat, es decidirà sobre la seva continuïtat ho possibles modificacions”.