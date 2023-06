Només amb la suma del Govern es pot fer biomassa per a fer combustible

Un bosc (arxiu)

“L’aprofitament de la biomassa forestal per a fer combustible és inviable sense la implicació del Govern”. Un estudi encarregat pels comuns apunta que caldria canviar les calderes convencionals. El projecte, a la vegada, també permetria reduir el risc d’incendi.

En el document, elaborat per l’empresa Silvagrina a petició dels comuns, s’especifica que la rendibilitat d’una possible concessió per a l’explotació de la massa forestal seria deficitària. En el seu moment els comuns van plantejar la idea d’aprofitar els recursos naturals dels boscos, per exemple per a combustible. També serviria per a netejar i reduir el risc d’incendi. L’informe incideix en el fet que caldria canviar bona part de les calderes per a instal·lacions destinades a la biomassa.

“La problemàtica principal és que avui les administracions no necessiten suficient biomassa perquè a la concessionària li surti rendible, és a dir, ha de tenir una infraestructura i molt personal per a poca biomassa”, argumentava el cònsol major de Sant Julià.

D’altra banda, durant la reunió de cònsols d’aquest dilluns s’ha acordat elaborar un nou plec de bases en relació amb la recollida selectiva de matèria orgànica. Una iniciativa que provisionalment va liderar el Govern, amb la implicació en una prova pilot dels comuns d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià, que es pretén que s’ampliï a la resta. També demanaran al Govern ampliar la quantitat de tones de matèria orgànica que s’exporten a l’estranger, ja que no es poden tractar al país.