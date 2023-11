Nomenen dos oficials de primera de bombers en període de prova

Membres del Cos de Bombers (SFGA)

El Govern ha aprovat el nomenament en període de prova de dos oficials de bomber de primera, adscrits al Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (CPEIS), i per una durada de sis mesos. Es recorda que el càrrec d’oficial de primera és de nova creació, amb l’objectiu d’avançar en la reorganització interna del Cos, tenint en compte les necessitats estructurals, professionals i de gestió del CPEIS. Un fet que, precisament, es recull a la Llei del CPEIS, que fixa que l’escala executiva del cos s’ha de completar amb dos oficials de primera, figura que fins ara no existia.

Així doncs, es posa en marxa aquest nou lloc de treball d’oficial de primera de nivell B1, que s’ha cobert a través de la promoció de bombers que actualment són oficials de nivell B2. En relació amb les funcions que hauran de complir els dos futurs oficials de primera, els hi seran assignades tasques com ara la coordinació i realització de projectes estratègics i que comportin la participació de diverses unitats; la confecció de plans d’actuació en esdeveniments especials que comportin la participació de diverses unitats o un nombre important d’efectius; la realització de la memòria de funcionament anual del CPEIS; o la substitució de la direcció en situacions puntuals per delegació.