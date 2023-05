Nomenats tres nous secretaris d’Estat

L’edifici administratiu del Govern. Foto: Fòrum.ad

El Govern ha aprovat el nomenament de tres nous nous secretaris d’Estat que ostentaran el càrrec després que el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) faci l’anunci oficial. L’Executiu ha decidit nomenar com a secretari d’Estat de Justícia i Interior a Joan Antoni León Peso, a Jordi Puy Segura com a secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, i a Alain Cabanes Galian com a secretari d’Estat de Joventut i Esports.

El lauredià León repeteix al capdavant d’aquest càrrec després d’haver-lo ostentant els últims quatre anys. Joan León és llicenciat en dret per la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona. Nascut el 1983 a Sant Julià de Lòria, és lletrat del Ministeri de Justícia i Interior, i ha estat cap d’àrea d’Afers Generals i Jurídics del Ministeri d’Afers Exteriors. Va ser conseller de Finances del Comú de Sant Julià del 2007 al 2011 i Conseller d’Administració i Funció Publica del mateix Comú, del 2011 al 2015. Posteriorment va ser Secretari d’Estat de Salut, abans d’assumir la secretaria d’Estat de Justícia i Interior la legislatura passada.

Jordi Puy i Segura, nascut el maig del 1979 a Encamp, és Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (2002), Llicenciat en Periodisme (2004) i en Dret (2008) per la Universitat Pompeu Fabra. Inicia la seva experiència laboral en el sector de l’enginyeria ambiental. Al 2004 comença a exercir com a periodista en diversos mitjans (com el Diari d’Andorra i TV3) per a, finalment, al 2007 incorporar-se com a advocat al despatx Pareja i Associats de Barcelona, especialitzat en dret administratiu i urbanisme.

Al 2010 enceta la seva trajectòria en organismes públics a Andorra com a secretari de comissions al Consell General (interior, afers socials, sanitat i medi ambient, urbanisme, comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera) i secretari de la delegació del Consell General a l’OSCE. Posteriorment ocupa el càrrec de secretari general adjunt del Consell General fins al 2016, moment en què és nomenat secretari general del Comú d’Andorra la Vella per al mandat 2016-2019. Des del 2020 fins a l’actualitat ha ocupat la codirecció d’un negoci familiar dedicat a l’àmbit de l’agroturisme i la restauració.

Alain Cabanes és nascut a Andorra la Vella el 1974. Mestre de professió a l’Escola Andorrana, ha estat sempre molt vinculat al món de l’esport en diferents etapes i en diferents modalitats com a esportista, entrenador i finalment com a president a la Federació de Judo el últims 10 anys. Així mateix, ha estat vinculat a càrrecs públics com a conseller d’Esports i Joventut al Comú d’Andorra la Vella entre el 2017 i el 2023, moment en que va ser escollit com a Conseller General.