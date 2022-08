Nomenament definitiu de cinc bombers i un oficial

En aquestes darreres hores s’ha procedit al nomenament definitiu dels cinc bombers adscrits al Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments que conformen la 35a promoció. Els nous bombers, que han acabat satisfactòriament el període de prova, s’incorporaran a l’escala bàsica amb un nivell de classificació C1. Aquests efectius van iniciar la seva formació a finals de l’any 2020 i se’ls va nomenar en període de prova el 18 de juliol de l’any passat.

Paral·lelament, també s’ha aprovat el nomenament d’un oficial de nivell B2. En aquest cas, el període de formació va iniciar-se al setembre del 2021 i un període de prova d’un mes i, un cop superats ambdós amb èxit, se n’autoritza el nomenament definitiu.

Promoció interna per a diferents places

El Consell de Ministres també ha aprovat un concurs de promoció interna per a cobrir cinc places de sotsoficials cap de sortida, de nivell B4. L’objectiu és completar progressivament la reestructuració del departament de Bombers per tal que cada torn de treball tingui tres sotsoficials, de manera que cada servei que s’hagi d’efectuar integri com a mínim un comandament.

Finalment, també s’obre un concurs intern per a cobrir una plaça de sots-oficial adjunt al cap d’unitat Sanitària, en aquest cas de nivell B3.