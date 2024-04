Noemí Rodríguez presenta a Encamp “El que mai et vaig dir”

Coberta del llibre “El que mai et vaig dir”, de Noemí Rodríguez

El dimecres, dia 17 d’abril, la periodista andorrana, Noemí Rodríguez, assistirà al Club de lectura, a la Biblioteca Comunal d’Encamp, per a explicar de molt de prop els detalls de la seva obra ‘El que mai et vaig dir’. Un llibre peculiar que no és autobiogràfic, però sí que es basa en emocions genuïnes i personals. L’autora busca connectar amb el lector a través de petites píndoles amb estructura de poemari.

Aquesta és la tercera de les propostes literàries que ha programat la biblioteca encampadana durant el mes d’abril, a les portes de Sant Jordi. Precisament, també per a commemorar l’efemèride, hi ha previstos diferents actes.

Així, Encamp i el Pas de la Casa celebraran Sant Jordi amb activitats per als infants i per a la gent gran. Començarà el dimarts 16 i el dimecres 17 d’abril amb el taller infantil ‘El castell de la princesa’, a la Biblioteca comunal del Pas de la Casa, a les 17.30 hores, per a infants majors de 6 anys. L’activitat és gratuïta, però cal fer reserva prèvia a través del correu electrònic bibliotecapas@encamp.ad o trucant al 856 787.

El 23 d’abril, a les 16 hores, tindrà lloc la Festa de Sant Jordi per a la Gent Gran amb un ball i un berenar a la Sala de Congressos del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. Les inscripcions, que estaran obertes fins al 18 d’abril, es poden fer presencialment a La Valireta i tenen un cost d’1 euro.

Més tard, a les 17.30 hores, també del dia 23, es durà a terme el taller infantil ‘Feliç Sant Jordi! Dracs i roses’, a la Biblioteca Comunal d’Encamp, per a infants majors de 6 anys. L’activitat és gratuïta, però cal fer reserva prèvia a través del correu electrònic biblioteca@encamp.ad o trucant al 732 704.

A més, el dia de Sant Jordi es repartiran llibres-sorpresa d’ocasió, amb un embolcall molt original, a les dues biblioteques d’Encamp i el Pas de la Casa.