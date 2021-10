Node, el lema del projecte guanyador del concurs d’idees per la nova seu d’Andorra Telecom

Node, de l’arquitecte Xavier Orteu, ha estat el projecte guanyador del concurs d’idees per a la nova Seu d’Andorra Telecom. El Consell d’Administració de la parapública ha aprovat aquest dimecres la proposta d’atorgament de premis del concurs d’idees pel projecte “Nova Seu d’Andorra Telecom” que s’ubicarà a l’avinguda Meritxell 112 d’Andorra la Vella.

El jurat, presidit pel ministre i president del consell d’administració, Jordi Torres, i integrat per representants d’Andorra Telecom, del Govern, del Comú d’Andorra la Vella, del Col·legi d’Arquitectes d’Andorra, de l’ACODA i de la zona veïnal, ha escollit entre els 9 projectes concursants, el de l’arquitecte Xavier Orteu, que ha estat guardonat amb 20.000€ i és l’adjudicatari de l’encàrrec per dur a terme la redacció del projecte i la direcció facultativa de les obres.

El jurat ha atorgat el segon premi, dotat amb 10.000€, al projecte dels arquitectes Lluis Ginjaume, Gerard Veciana i Elisabeth Faura, mentre que el tercer premi, amb 5.000€ de dotació l’ha guanyat l’equip format per Esther Pascal i Carles Gras. Finalment s’ha premiat amb 2.000€ cadascun en quart i cinquè lloc, els projectes presentats per Marc Monegal per una banda i Sònia Palau i Daniel Pérez per altra banda.

Les propostes seran presentades als mitjans en un acte de lliurament de premis que tindrà lloc la setmana vinent.

El ministre Torres ha destacat la qualitat dels projectes presentats i en relació al projecte guanyador, el jurat coincideix unànimement amb el bon encaix de la proposta arquitectònica amb l’entorn, que ajudarà a valoritzar la zona i els moviments comercials entre l’avinguda Meritxell i les zones del Fener, Riberaygua i Travesseres. L’edifici projectarà una imatge moderna i tecnològica, a l’hora que sostenible, i que esdevindrà sens dubte un punt de referència en l’eix comercial de l’avinguda Meritxell.