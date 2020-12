No t’enfonsis

Diuen que un vaixell no s’enfonsa per l’onatge que el sacseja, sinó per l’aigua que li entra en el seu interior. Vindria a dir que tot el que succeeix al teu voltant no transcendeixi fins al teu interior i no permetis que t’arrossegui.

Som éssers humans. La nostra vida no és lineal. A vegades estarem contents i a vegades tristos. Som contradictoris. El que avui ens apassiona demà ho podem arribar a odiar. Ningú vol enfonsar-se. Ningú vol permetre que la vida l’enfonsi.

Fes tot el que estigui a la teva mà per a no caure. Però si succeís, no serà el final. Si mires en la teva vida, o en la de la gent que t’envolta, veuràs que existeixen més canvis dels que et sembla. Que de tant en tant podem triar el nostre camí i que igualment de tant en tant la vida tria per nosaltres.

No cal ser sempre positiu igual que no sempre un ha de sentir-se culpable o desmoralitzat. Al final cada dia surt el sol. Estic totalment d’acord en que hi ha dies ennuvolats però el sol sempre acaba sortint.

Podem comparar la vida amb les estacions de l’any. Estacions que passen de manera inexorable a vegades més suaus o més intenses. Hiverns de neu que per a alguns suposen esquí i diversió i per a altres fred i tristesa.

El cas és que en la teva ment sàpigues que està permès sentir-se malament. Després busca aquesta força interior que tens i tira endavant al teu ritme.

