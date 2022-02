La carrera de la vida, és una carrera de paciència, constància, disciplina i perseverança, així que, no importa que vagis a poc a poc, sempre que no t’aturis.

I no aturar-se va en aquest sentit, va a fer, a aconseguir, a assolir, a deixar-se de parlar i començar a actuar, a deixar-se de somiar sense accions, i barallar-se a la sorra de la realitat.

Això és el que explica, el que fas dia a dia, sense importar el poc a poc que ho facis.

Per això, no depèn tant de la velocitat a què vagis sinó que mai, mai cessis en aquesta velocitat, que mai et paris, que mai deixis d’avançar. Sempre cap endavant.

Avança encara que sigui lent.

Avança encara que sigui ràpid. Estigues en moviment.

Res sobre aquesta terra no pot aturar qui posseeix la correcta actitud mental per aconseguir la seva meta, encara que ho faci a poc a poc.

De vegades, el rellotge no s’atura o corre a poc a poc.

De vegades, ens resulta la vida avorrida.

De vegades, tot ho veiem i sentim en pla negatiu.

De vegades, alguna cosa ens fueteja i fa trobar-nos malament.

De vegades, el dia ens sembla nit.

De vegades, els detalls semblen oblidats.

De vegades, ens sentim tristos i sols sense més ni més.

De vegades, algú sembla trair-nos.

En aquests casos, m’agradaria transmetre’t que malgrat tot, la vida és preciosa, que el sol il·lumina cada dia.

I això que avui et resulta penós, demà ho veuràs millor, doncs cada nit, una estrella t’acompanya i està amb tu.

Però, particularment, m’encantaria dir-te:

Quan et passi això,

Quan les forces et comencin a flaquejar, CONFIA

Algú hi serà per estendre’t una mà.

Quan els núvols no et deixin veure la claredat del sol, APARTA’LS

Doncs, altrament, no aconseguiràs veure les estrelles sinó la foscor de la nit.

Quan no puguis dormir cada nit SOMIA

Només es compleixen aquells dels qui en tenen.

Quan algú et falli sense més, NO T’ATURIS mai perdràs tu, sinó ell, la vida s’encarregarà de recordar-ho

Quan tinguis un bon amic CONSERVA’L és el millor regal, la major fortuna que pots tenir, ja que aquest, mai et fallarà.

I no oblidis, cada dia en aixecar-te donar gràcies pel que tens, no pel que es va quedar enrere.

Només així podràs aconseguir aquesta pau interior tan desitjada, la teva, i el que és millor, la dels teus.