No hi havia a València, de Mercè Climent

Títol: No hi havia a València

Autor/a: Mercè Climent

Pàgines: 250

Editorial: Sembra Llibres

A No hi havia a València…, Mercè Climent ens ofereix, amb l’empatia i la força que la caracteritzen, una poderosa novel·la que ens convida a explorar les identitats i els generes amb la ment i el cor ben oberts. Una historia escrita en paper que ajuda a entendre que hi ha vida mes enllà de la immediatesa de les xarxes i les pantalles. Un llibre que naix d’un dels poemes mes bells de la nostra literatura per estirar el fil de totes les maneres d’estimar que conviuen als carrers de la Valencia actual.

Mercè Climent (Alcoi, 1981) ha cursat els estudis d’Enginyer Agrònom i de Filologia Hispànica a València. La seua trajectòria com a autora per a infants i joves inclou Lina Panxolina i El quadern màgic, Marc i el poder sobre el temps, La flauta màgica, Moros i Cristians, El misteri dels Reis d’Orient i Murta i els minairons, II Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil. Ha obtingut diversos premis en el gènere de narrativa breu, com ara el Premi Bancaixa-Universitat de València d’Escriptura de Creació per l’obra Temps d’oliva. Ha estat guardonada amb el

XX Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians convocat per l’AELC en la modalitat de Difusió de la Literatura Catalana al País Valencià pel seu blog Els primers gestos del verd. Amb la novel·la Somiant amb Aleixa, va guanyar el XVII Premi de Literatura Eròtica la Vall d’Albaida; i amb el poemari Infinitament, el Premi Ibn Jafadja Ciutat d’Alzira. Ha traduït al català els poemaris Arxipèlag, de Jordi Botella i Joan Antoni Climent Fullana (son pare), i una antologia de poemes de Gloria Fuertes, seleccionada per ella mateixa en el llibre Açò no és un llibre, és una dona. És fundadora i editora a Lletra Impresa Edicions.

