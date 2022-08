No hi ha aigua de pluja ‘potable’

No hi ha l’aigua de pluja potable. Hi ha una sèrie de contaminants que l’home ha produït en grans quantitats, com els compostos polifluoroalquilats i perfluoroalquilats (PFAS, per les sigles en anglès). Aquests agents químics, coneguts com a “substàncies químiques per sempre”, es poden trobar des de en tèxtils, pintures, caixes de pizza o productes de neteja fins i tot a l’escuma per combatre els incendis.

Són perilloses per a la salut humana i els ecosistemes, perquè la seva toxicitat és persistent, s’estén per l’atmosfera i es poden trobar a l’aigua de pluja i neu de les regions més recòndites del planeta. A més, si el cos humà els absorbeix a través dels aliments o l’aigua, els acumula.

Alta toxicitat

Si bé és cert que en els darrers vint anys els valors de PFAS a l’aigua potable, les aigües superficials i els sòls han disminuït dràsticament. A causa de la prohibició i la legislació sobre el seu ús en conèixer la seva alta toxicitat, un estudi apunta que s’ha superat el límit planetari dels nivells establerts.

El nivell general de coneixement dels efectes en la salut humana de l’exposició als PFAS és desigual segons el país o la regió. En general, és baix i es podria fer més per comunicar el problema. Necessitem que la gent tingui un nivell de conscienciació semblant al de la contaminació per plàstics». Diu Ian Cousins, autor principal del treball sobre la presència i el transport atmosfèric de PFAS durant l’última dècada.

Pot provocar càncer

Cousins, professor del departament de Ciències Ambientals de la Universitat d’Estocolm (Suècia), juntament amb el seu equip i científics de l’Escola Politècnica Federal de Zuric (ETH). Han publicat els resultats de la investigació de laboratori i de camp a la revista Environmental Science & Technology.

«S’ha produït un sorprenent descens dels valors guia per als PFAS a l’aigua potable. Per exemple, el valor de referència de l’aigua potable per a una substància molt coneguda de la classe dels PFAS. L’àcid perfluorooctanoic (PFOA, per les sigles en anglès), que pot provocar càncer, ha disminuït en 37,5 milions de vegades als EUA», afegeix Cousins.

Algunes legislacions sobre aquests compostos no els prohibeixen totalment, sinó que en restringeixen l’ús i en contemplen excepcions. «Hauria de referir-se a una cosa essencial per a la salut i la seguretat, o crítica per al funcionament de la societat. Per exemple, la protecció contra fluids biològics a les bates mèdiques per als professionals que treballen als quiròfans. Però fins i tot per a aquests usos essencials hi pot haver alternatives o la innovació hauria de portar al desenvolupament d’alternatives. Personalment crec que els usos essencials són pocs», argumenta l’expert.

Què conté laigua de pluja?

Els PFAS són molt persistents, però la seva presència continuada es deu també a les propietats i als processos naturals que els retornen contínuament a l’atmosfera des del medi ambient. No hi ha l’aigua de pluja potable.

«Segons les últimes directrius nord-americanes sobre el PFOA a l’aigua potable, l’aigua de pluja de tot el món es consideraria insegura per beure. Encara que al món industrialitzat no solem beure aigua de pluja. Molta gent del planeta espera que sigui segura per beure i abastir moltes de les nostres fonts d’aigua potable», assenyala l’investigador.

Aerosols

Un dels processos naturals més importants del cicle dels PFAS és el transport de l’aigua de mar a l’aire marí per mitjà dels aerosols, que és una altra àrea de recerca activa per a l’equip de la universitat sueca.

«A causa de la propagació mundial dels PFAS, el medi ambient de tot arreu superarà les directrius de qualitat ambiental dissenyades per protegir la salut humana i podrem fer molt poc per reduir-ne la contaminació. En altres paraules, té sentit definir un límit planetari específic per als PFAS i, com concloem al document, aquest límit ja s’ha superat». Afirma Martin Scheringer, coautor de l’estudi i científic de l’ETH suís i de RECETOX, de la Universitat de Masaryk (República Txeca).

Substàncies químiques per a sempre

Els PFAS són un nom col·lectiu amb què s’han englobat les substàncies altament fluorades que tenen una estructura química similar. Tots ells són extremadament persistents al medi ambient o es descomponen en altres d’aquest grup extremadament persistents. D’aquí ve el sobrenom de ‘substàncies químiques per a sempre’.

Els PFAS s’han associat a una àmplia gamma de danys greus per a la salut, com ara: càncer, problemes d’aprenentatge i comportament en els nens, infertilitat, complicacions a l’embaràs, augment del colesterol i els problemes del sistema immunitari.

Punts calents de contaminació

«Els que viuen a prop dels punts calents de contaminació són els que més pateixen, és clar, com a prop de les fàbriques o de les bases militars o on s’utilitzen escumes contra incendis. Els aliments i l’aigua estan molt contaminats i aquells que consumeixen productes locals estan molt exposats», emfatitza l’investigador de la universitat sueca.

Jane Muncke, directora general de la Fundació del Fòrum d’Envasat d’Aliments de Zuric (Suïssa), que no ha participat a la feina, assenyala. «No pot ser que uns quants se’n beneficiïn econòmicament, mentre contaminen l’aigua potable d’altres milions de persones i provoquen greus problemes de salut. Les enormes quantitats que costarà reduir els PFAS a l’aigua potable a nivells segurs. Segons els coneixements científics actuals, han de ser pagades per la indústria que produeix i utilitza aquestes substàncies químiques tòxiques. El moment d’actuar és ara».

Cousins ​​també es mostra favorable a aquesta idea, però és conscient que la legislació actual no ho fa possible fàcilment. «El principi de qui contamina paga significa que els usuaris de les substàncies químiques són els responsables, no el fabricant. Per exemple, en el cas de la contaminació per PFAS de les escumes contra incendis, els responsables solen ser els departaments de defensa i, en última instància, qui paga és el contribuent», conclou. No hi ha l’aigua de pluja potable.

