No hi ha acord amb la liquidació d’Eder Sarabia

Eder Sarabia en una imatge d’arxiu (FC Andorra)

De moment no hi ha acord. El Futbol Club Andorra ofereix més de 200.000 euros com a compensació per la liquidació de l’anterior entrenador de l’equip, Eder Sarabia i el seu cos tècnic, els quals van haver de deixar el club pels mals resultats esportius assolits i que acabarien amb el descens del conjunt tricolor. Ahir dimarts al matí es va celebrar la vista oral del judici per la demanda interposada pel tècnic basc.

Segons publica AndorraDifusió, la quantitat total que demana Sarabia seria una xifra tres vegades més alta que la que considera l’FC Andorra i, per això, encara no s’ha arribat a un acord entre les parts. El batlle serà, doncs, qui prengui una decisió al respecte.