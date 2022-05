No generalitzar les situacions negatives

S’ha de fer just el contrari, generalitzar les positives. Si avui ha sigut un bon dia, perquè no ho serà també demà? Malauradament, molta gent ho fa a la inversa, no es basen en cap explicació racional, ni congruent, simplement fan una relació lineal i efectivament, el dia següent es converteix en un malson però perquè ja ho estan condicionant d’aquesta manera. La nostra ment mai anirà en contra nostra, ella sempre busca la millor emoció per ajudar-nos a afrontar les situacions. Sembla una utopia però és una realitat, si som capaços de canviar la manera d’interpretar les situacions negatives o problemàtiques, la nostra ment actuarà de la mateixa forma i no es traumatitzarà.

Sempre s’ha de buscar la lliçó a aprendre de les situacions, tot i que de vegades no n’hi han, i per això mateix, no té sentit culpabilitzar-se dels resultats obtinguts perquè en moltes ocasions són inevitables. Ara, una de les millors maneres d’aconseguir-ho és adquirint l’actitud positiva i d’aquesta manera saber donar el valor just a cada moment i, sobretot, saber relativitzar-los. Després, generalitzant els bons moments, la probabilitat de tenir-ne més augmenta considerablement perquè els dolents deixen de ser-ho. Estem transformant les males situacions en neutres, potser no seran bones però si més no, tampoc ens afectaran mentalment, ja sigui perdre el telèfon mòbil, la cartera de diners, els documents personals, etc. Ho entenem com coses que poden succeir quan estem vius.

No em mal interpretis i pensis que estic parlant de negar la realitat, és tot al contrari, t’estic parlant d’acceptar-la tal qual és i d’adaptar-se a ella. La qualitat del nostre estat mental depèn de la nostra capacitat de relativitzar les situacions. La vida ens sorprèn amb situacions inesperades i és la nostra actitud la que decideix com ens poden afectar mentalment. Aleshores, segons actuarem, de la mateixa manera ho farà la ment, ens generarà por, tristesa, indiferència, alegria, eufòria, etc.

