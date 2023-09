No existeix llista d’espera per a les intervencions de cirurgia

Una sala d’operacions (AndorraDifusió)

Els darrers anys s’ha registrat un increment d’intervencions de cirurgia a Andorra. Fins al juny se’n van efectuar prop de 2.500. No obstant això, el SAAS ha admès que no disposa d’una llista d’espera comuna per a les intervencions d’aquest tipus.

La ministra de Salut, Helena Mas, en resposta a una pregunta parlamentària de la consellera Susanna Vela ha informat que cada cirurgià gestiona l’ordre i la preferència de la programació de les operacions. Tanmateix, Mas ha assegurat que es garanteix la immediatesa en les cirurgies considerades preferents com les oncològiques.