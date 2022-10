En el mar de la vida les ones a vegades et porten al més alt i si no baixes d’elles a temps, en trencar, poden llançar-te a l’abisme. Així és la vida, avui tot està perfecte i un gir desafortunat et porta on mai t’haguessis imaginat. No et preocupis, no estàs sol. Si et sents enfonsat i creus que això només et passa a tu. NO ÉS CERT! Fa molts anys la gent se separava i ningú ho explicava, ja que semblava un estigma.

Avui dia és potser una cosa massa habitual. Si la teva vida ha fet un gir inesperat a malament, que sàpigues, que per desgràcia, també és una cosa usual per a moltes persones. Encara que sembla que és un estigma en aquesta societat explicar-ho. El famós refrany “mal de molts, consol de ximples”. Aquí potser serviria per a dir-te que no només hi ha moltes persones que pateixen coses similars, sinó perquè sàpigues que ho han superat.

La vida és i ha estat sempre així, té girs inesperats. Tant per a bé, com per a malament. Si repasses la teva vida, veuràs que també has tingut moments bons o de sort. Si et trobes en una situació en la qual et sents massa malament, i no pots sortir d’ella, comença per no tancar-te només en el teu món. Surt al carrer, camina, si t’és possible parla de coses que et facin sentir bé o simplement parla. Si no tens amb qui, acudeix a un psicòleg. Tingues per segur que tot passa i que res és etern.

