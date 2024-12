No es descarta un Comitè Paralímpic Andorrà per al 2025

Carlos Alberto de Jesús Caiado, director tècnic de la FADEA (AndorraDifusió)

La creació del Comitè Paralímpic Andorrà podria concretar-se l’any vinent, segons les previsions de la Federació d’Esports Adaptats (FADEA), que ja està treballant en la incorporació de noves disciplines i en la formació de voluntaris per a l’esport adaptat. La secretaria d’Estat d’Esports ha mostrat interès per impulsar aquesta iniciativa, la qual podria veure’s reflectida en accions concretes en els pròxims mesos.

Carlos Alberto de Jesús Caiado, director tècnic de la FADEA, ha indicat que, tot i que l’objectiu és que el Comitè Paralímpic sigui una realitat el 2025, si no fos així, es treballaria per a oficialitzar-lo el més aviat possible: “Penso que, si no és al 2025, serà al 2026. I si no es crea el Comitè Paralímpic directament, segurament es relacionarà o es farà oficial de la manera com el tenim ara, la FADEA com a representant del Comitè Paralímpic, però fer-ho oficial dins el país”.

Segons publica AndorraDifusió, a més de la creació del Comitè, la FADEA està ampliant la seva oferta esportiva amb noves disciplines. Entre les més sol·licitades destaca el tir de precisió, una modalitat no inclosa fins ara en l’esport adaptat andorrà, i també es prepara una jornada de prova de golf adaptat.

Una altra de les prioritats de la federació és la formació de voluntaris per a l’acompanyament dels esportistes en el marc de les competicions adaptades. Aquesta formació s’adreçarà a qualsevol persona interessada en col·laborar amb l’esport adaptat i es realitzarà durant els dissabtes dels mesos de gener i febrer.