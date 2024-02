No es bloquejarà la carretera a la Croisade d’accés al Pas

La Croisade sense el bloqueig dels agricultors francesos aquest divendres (càmera del trànsit – Bison futé)

Els agricultors de la Cerdanya francesa no bloquejaran finalment la zona de la Croisade, d’accés a Andorra, com estava previst en un inici. Així ho ha confirmat el seu portaveu, Christian Tallant, a RTVA. El tall que s’havia de produir aquest divendres a primera hora ja s’havia posposat fins a les dues de la tarda. I, finalment, no es realitzarà. La confluència de la RN20 i RN22 d’accés al Principat, per tant, no tindrà afectacions durant aquest cap de setmana.

Les converses mantingudes amb el primer ministre francès Gabriel Attal, doncs, han deixat satisfetes les demandes del pagesos de la Cerdanya, que aconsegueixen aquesta partida per a pal·liar els efectes de la sequera.

Aquest divendres al Pas de la Casa es veia menys gent de l’habitual i és que davant la incertesa molts han preferit no viatjar. La tranquil·litat de trànsit era evident, fins i tot els autobusos que fan la línia Toulouse han circulat amb normalitat.