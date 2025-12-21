Nil Solans, Gil Membrado, David Cordero i Juan Antonio Conesa, primers líders de les Andbank GSeries 2025-2026

Les Andbank GSeries 2025-2026 han començat, aquest cap de setmana, amb un primer meeting format per figures de primer nivell, un ampli ventall de pilots nouvinguts al Circuit Andorra – Pas de la Casa, i diversos vehicles de nova generació, que han quallat un debut plenament satisfactori en el certamen per antonomàsia de curses sobre gel.
Nil Solans, campió del Júnior WRC i del WRC3 el 2017, ha tornat amb molt ímpetu al traçat andorrà. El pilot de Matadepera, vencedor de la categoria reina en dues edicions, s’ha adaptat a la perfecció a les noves evolucions del Giand 4×4 desenvolupat per PCR Sport, amb el qual ha dominat la qualificació de la categoria reina i la Final A.
El company d’equip de Laia Sanz ha despuntat com a primer líder de les Andbank GSeries 2025-2026, escortat per dos pilots andorrans: Albert Llovera, brillant vencedor de la Final B, i el campió en títol, Sito Español.
Per la seva banda, Gil Membrado s’ha erigit com a dominador entre els Rally3, la nova categoria de vehicles de tracció total incorporada al certamen organitzat pel Circuit Andorra – Pas de la Casa. Una proposta idònia per al format i la idiosincràsia de les Andbank GSeries 2025-2026, que s’ha implementat per primera vegada a la G1.
El pilot d’Olost, campió del CERT (Campionat d’Espanya de Ral·lis de Terra) aquesta temporada amb només 17 anys, ha sumat el primer triomf des que va aprovar el carnet de conduir al novembre, just després d’assolir la majoria d’edat; estrenant-se a més en aquest cas al volant del Ford Fiesta Rally3.
Un vehicle àmpliament conegut ja pel campió de la primera edició del PAST Rally3 Trophy Iberia, Jesús Jiménez, segon classificat d’aquest primer meeting de les Andbank GSeries, seguit per un altre debutant al Circuit Andorra – Pas de la Casa, el patró de l’equip PAST, Daniel Alonso.
L’inici de la temporada de Kartcross, que ha passat a ser una categoria open respecte a la passada edició, ha tingut com a pilots a batre, Ares Lahoz i David Cordero, vencedors respectivament de la Final A i la Final B.
La pilot lleidatana ha escortat definitivament el seu company d’equip al podi de la G1, al qual ha accedit també com a tercer classificat Mikel Azcona, campió del WTCR (World Touring Car Cup) 2022, com a pilot oficial Hyundai Motorsport.
El navarrès ha transmès molt bones sensacions competint per primera vegada sobre gel al Circuit Andorra – Pas de la Casa, on els Side by Side han tornat a ser majoria, oferint de nou un gran espectacle a cadascuna de les sessions de la jornada de dissabte.
Juan Antonio Conesa, vencedor de la Final A, s’ha situat com a primer líder del certamen, per davant de Maxime Emery. El francès, un dels grans contendents de la passada edició, ha guanyat la Final B, on el pluricampió de ral·lis Dani Solà s’ha estrenat com a quart classificat. Eduardo García ha completat els llocs d’honor d’aquesta primera cita.