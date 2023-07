Ni un 20% de música en català als festivals més subvencionats de Catalunya

El grup català Stay Homas al Canet Rock (Canet Rock)

“Els festivals de música subvencionats amb diners de la Generalitat de Catalunya deixen de banda la música en català, que en la majoria de casos no arriba al 20% de la música vocal que programen”. Són dades d’un estudi de Plataforma per la Llengua, que, després de constatar el 2018 que les ajudes públiques a la música no ajudaven la música en català, ha volgut analitzar ara si la situació ha millorat. La resposta és que no: que aquesta anomalia encara no s’ha resolt.

L’estudi de l’ONG del català posa el focus en les ajudes de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), l’organisme del Departament de Cultura encarregat de promoure la producció de continguts culturals, i també en el percentatge de música en català dels quatre principals festivals subvencionats. En concret, l’informe analitza els criteris de l’ICEC per a atorgar els Ajuts a festivals o cicles musicals, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, i fa un seguiment de com es destinen aquestes ajudes als festivals Vida, Cruïlla, Canet Rock i Porta Ferrada -els quatre que reben més ajudes públiques.

Pel que fa al percentatge de música en català d’aquests quatre festivals, només el Canet Rock presenta una programació normalitzada de música en català, mentre que el Vida, el Cruïlla i el Porta Ferrada no arriben al 20%.

En concret, el Porta Ferrada programa un 12% de música en català, el que representa que tan sols 5 dels 42 artistes programats al festival canten en català. El Cruïlla, que amb 150.000 euros de subvenció (i 305.000 euros d’ajut reintegrable) és el festival més subvencionat, només programa un 15% en català, i el Vida, un 19%. En els tres casos, presenten les xifres més baixes dels darrers tres anys.

L’altra cara de la moneda és el Canet Rock que ofereix un 86% de música en català. A més, enguany mostra un augment d’aquest percentatge respecte als anys anteriors, malgrat que sempre ha programat de forma majoritària una oferta musical en català.

Els resultats d’aquest informe mostren que, un any més, una de les principals subvencions atorgades per l’ICEC als festivals de música no afavoreix la música en català, sinó que es concedeixen centenars de milers d’euros a iniciatives musicals que promouen una oferta majoritàriament en altres llengües.

Les bases de les ajudes públiques analitzades, malgrat que incorporin una mesura de foment de la llengua en la despesa feta, no estableixen mesures efectives perquè la música en català pugui tenir una presència normal i àmplia en l’oferta. És a dir, no s’ofereix cap mena de requisit lingüístic per tal de poder accedir a aquestes subvencions.

Aquesta situació es manté per part del govern català tot i el context de desigualtat i de precarietat que viu el sector de la música en llengua catalana, i competint amb un mercat on la música en castellà o en anglès té unes condicions molt més favorables i un suport d’altres administracions públiques potencialment molt superior.

Per a Plataforma per la Llengua és inadmissible que el govern de la Generalitat no aprofiti la seva posició com a agent subvencionador i prestador per a incloure clàusules que forcin els festivals a incloure més música en català a la programació. Tenint en compte els percentatges que representen les ajudes de l’administració en relació amb el total del pressupost d’aquests festivals, es fa difícil d’imaginar que els organitzadors en poguessin prescindir. Per això, l’entitat reclama al Govern que canviï les polítiques de promoció de la música per a beneficiar-ne la música en català i posar fi a una anomalia històrica.