Títol: New Amsterdam

Durada: 42 min.

Gènere: Drama, Mèdic

Direcció: David Schulner

Intèrprets: Ryan Eggold, Janet Montgomery, Freema Agyeman

Temporades: 3 Capítols: 39

Sinopsi:

New Amsterdam és un drama mèdic situat a l’hospital públic més antic dels Estats Units, el Bellevue Hospital. Aquest es troba en una mala època, comptant amb una mala reputació i poc finançament. No obstant això, tot canvia amb l’arribada del brillant director mèdic Dr. Max Goodwin, a què tothom adora i és conegut per no acceptar un no per resposta.

Aquest professional tracta de trencar les barreres que suposa la burocràcia per a l’hospital, així com proveir dels millors cures mèdiques possibles i enderrocar l’statu quo que impera en el lloc. No hi ha res que el freni en el seu propòsit per portar a l’hospital de tornada als seus anys de glòria i omplir una altra vegada de vida. Un lloc que, d’altra banda, és l’únic capaç de tractar pacients d’ebola i acceptar tant a presos com a president dels EUA.