Neuràlgia del trigemin: Quan el dolor facial és insofrible

Una dona patint la neuràlgia del trigemin (Getty images)

La neuràlgia del trigemin, també coneguda com a malaltia de la carícia, és un estat mèdic que es caracteritza per episodis intensos de dolor facial. Aquesta malaltia afecta el nervi trigemin, que és responsable de portar les sensacions des de la cara cap al cervell i esdevé, quan aquest nervi es veu comprimit. Els episodis de dolor que provoca poden ser breus, però la intensitat del dolor és comparable a una descàrrega elèctrica o una punxada aguda.

Si bé la causa exacta de la neuràlgia del trigemin no està totalment clara, s’ha suggerit que certs factors poden incrementar el risc de desenvolupar aquest trastorn. Aquests poden incloure malformacions arterials, pressió sobre el nervi deguda a tumors o, fins i tot, lesions a la cara.

Les persones que pateixen aquesta malaltia, sovint experimenten una disminució significativa en la seva qualitat de vida. El dolor extrem pot interferir amb les activitats diàries, les relacions personals i, fins i tot, afectar la salut mental del pacient.

Encara que no hi ha una cura definitiva per a la neuràlgia del trigemin, hi ha diverses opcions de tractament per a alleujar els símptomes. Aquests inclouen medicaments, procediments quirúrgics i teràpies alternatives. Cada pacient pot respondre diferentment als tractaments, i és important buscar assessorament mèdic adequat per a trobar la millor opció per a cada cas.