Netejar de manera ecològica amb peles de patates

Les peles de patata contenen uns components que són molt útils per a remoure el greix, per la qual cosa és apta per a diferents tipus de superfícies.

Pots utilitzar l’aigua de cocció de les patates perquè s’estovi el greix que s’enganxa en els plats i utensilis de cuina. Només has de posar el tap en l’aigüera i abocar-la allí aquesta aigua quan encara estigui calenta. Submergeix els plats bruts durant uns quinze o vint minuts. Després, frega’ls una mica amb una esponja i esbandeix.

Una altra alternativa consisteix a ficar les peles de patates fresques quan les pelis en un pot i tirar aigua bullent. Quan hagin passat uns 30 o 40 minuts has de batir la mescla fortament i veuràs que es crea una bona quantitat d’escuma. La deixes reposar tota la nit a la nevera i s’utilitza al dia següent per a reemplaçar el producte de neteja que utilitzis normalment. Si a més afegeixes una mica de sal, la preparació serà molt útil per a netejar zones difícils com les paelles que es cremen.

Si has de netejar una paella en què el greix estigui molt incrustat, escalfa-la uns minuts. Amb cura per a no cremar-te, empolvora una gran quantitat de sal en ella i frega amb les peles de patates per uns minuts realitzant moviments circulars. Quan l’àrea pugui veure’s neta, esbandeix amb aigua, seca i llest.

Per Vivirhogar.es