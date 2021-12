Neteja el teu bany de la forma correcta perquè llueixi

Mantenir el bany lluent és una tasca que és necessària, pel fet que la higiene és molt important en totes les zones de la casa. És fonamental mantenir aquesta àrea neta, perquè als banys, en general, s’acumulen una gran quantitat de gèrmens que poden ser bastant nocius per a la salut. Segueix aquests tres passos, i podràs netejar el teu bany de manera eficaç.

1. Fer dues mescles d’aigua. Si vols desinfectar per complet el teu bany, el millor que pots fer és realitzar dues mescles d’aigua, una d’elles amb vinagre, i una altra amb sabó. Frega el terra i les parets amb la primera mescla, després amb la segona i finalment amb aigua. Per acabar, has d’assecar tota l’àrea amb un drap.

2. Treure les taques amb aigua oxigenada. El més recomanable és utilitzar una esponja, que hagi estat mullada prèviament amb aigua oxigenada.

3. Després d’aplicar els dos passos anteriors, procedeix als productes d’olor. Una vegada que hagis desinfectat, desempolsat (en cas de ser necessari) i llevat les taques del teu bany, és important que procedeixis a la utilització de productes de neteja, enfocats principalment a una olor agradable, perquè a més de veure’s lluent, l’ambient es pugui percebre de la forma més neta possible.

Per vivirhogar.republica.com / AMIC – Tot Sant Cugat