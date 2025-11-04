Títol: Néro
Durada: 50 minuts
Gènere: Aventura, drama, històric
Creació: Allan Mauduit, Jean-Patrick Benes, Martin Douaire
Intèrprets: Pio Marmaï, Olivier Gourmet, Alice Isaaz
Temporades: 1 Capítols: 8
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
Sud de França, segle XVI. Un lleial esbirro serveix un noble ambiciós sense qüestionar les seves ordres, fins que descobreix que la seva pròpia filla, que amb prou feines coneix, està en perill.
Obligat a triar entre la lleialtat i la sang, s’embarca en una perillosa missió per a salvar-la, enfrontant-se a intrigues cortesanes, traïcions i el seu propi passat.
Per Sensacine