Coberta del llibre infantil “Nen i jaguar”

Títol: Nen i jaguar (de la col·lecció Nandibú)

Escriptor/a: Andrea Maceiras

Il·lustrador/a: Eva Sánchez

Editorial: Pagès Editors

Pàgines: 128

Edat: A partir de 9 anys

Per primera vegada Nandibú publica una obra en català d’una de les autores joves gallegues de més renom en el panorama literari juvenil: Andrea Maceiras, nascuda a la Corunya el 1987. Maceiras ens ofereix una obra que exposa, com en moltes de les seves novel·les anteriors –A folla azul (Xerais, 2020) en seria un bon exemple–, la necessitat de la preservació de la naturalesa i la reivindicació de la lluita ecologista.

Nen i jaguar és una bella narració sobre la relació que estableixen un infant, el petit Tumi, membre de la tribu amazònica dels iwatse, i en Balam, un cadell de jaguar. I és que alguns membres d’aquesta tribu tenen una relació especial amb els jaguars, animals que, també cal dir-ho, en moltes cultures americanes tenen una significació especial, fronterera amb les deïtats.

Tot comença quan els «esperits blancs» amenacen la supervivència de la tribu d’en Tumi desforestant i cremant la selva amazònica a la recerca d’or, gas i tots els recursos imaginables. A poc a poc, però, el petit Tumi s’adona que potser no són tan esperits i més persones que intenten arrencar l’ànima a la terra per a aconseguir uns beneficis espuris al món, se suposa, que civilitzat. La relació entre en Tumi i en Balam es demostrarà essencial per a sortir de l’atzucac en què es veu tota la seva tribu i intentar, encara que sigui temporalment, preservar aquell tresor que és la selva natural per a les futures generacions.

Les il·lustracions, d’Eva Sánchez, ofereixen un complement encertat per a situar i ajudar a comprendre als joves lectors l’entorn en què s’ubica la novel·la: imatges en blanc i negre, de plans diversos i atrevits, que són un element més per a fer d’aquesta novel·la una lectura interessant per als lectors, per als quals aquest títol pot ser el seu primer «llibre de grans».

Una novel·la que posa damunt la taula l’etern conflicte entre el concepte de cultura i l’economia, entenent com a tal la superioritat mal entesa del món capitalista per damunt de tots els altres. Quin costat de la balança defensem? Perquè, al costat on estem, només cal treure el cap per la finestra per a adonar-nos de la situació del nostre entorn.





Joan Portell / Clijcat / Faristol