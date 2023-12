Coberta del llibre infantil “Nen caníbal”

Títol: Nen caníbal

Escriptor: Fran Pintadera

Il·lustrador/a: Guridi

Editorial: Takatuka

Pàgines: 40

Edat: Primers lectors

«Jo soc un nen caníbal, / més bo que un tros de pa. / Només tinc una pega: / no paro de menjar.» Així es presenta el protagonista d’aquest àlbum il·lustrat, que ens explica com es viu en una tribu on els problemes s’arreglen a taula i on tothom es pot convertir en objectiu de la gana voraç dels seus integrants: fins i tot la pròpia mare!

Fran Pintadera i Guridi confegeixen un bon tàndem per a donar forma a aquesta història divertida i irreverent. El text en vers, inspirat en la cançó homònima del músic i humorista cubà Virulo, imprimeix un ritme àgil a la història, que augmenta d’intensitat a mesura que el lector va coneixent fins on pot arribar la gana dels personatges. Cal destacar la subtilitat a l’hora de narrar i la bona feina d’adaptació del traductor.

El sentit de l’humor es palpa tothora en el joc entre les paraules i la interpretació de l’il·lustrador, que arrodoneix amb gràcia i enginy el missatge, sense estalviar detalls canibalescos i referències ben humanes. Mitjançant uns dibuixos sobris en escala de grisos, retrata uns personatges grotescos, foscos i peluts. Aquí rau la gràcia principal del llibre, el contrast entre la ferotgia de les imatges i la naturalitat i frescor amb què se’ns narren els seus actes.

Una història divertida i transgressora que farà les delícies de petits i grans, perquè s’acosta al lector buscant la complicitat i el somriure des del costat més salvatge (i alhora tan humà).





Guida Planes / Clijcat / Faristol