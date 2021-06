Neix l’Alpha Space, un nou festival d’art urbà alternatiu destinat als joves d’Escaldes-Engordany

Fomentar la creativitat entre els joves és el que busca la primera edició de l’Alpha Space. Des de migdia fins a les deu de la nit, el Prat del Roure d’Escaldes-Engordany acollirà el certamen, amb la pintura mural i els tatuatges com a protagonistes.

Sovint el públic juvenil troba que falta una oferta d’oci alternativa. Doncs bé, l’Alpha Space neix amb la intenció de donar veu a les tendències urbanes, com són el grafiti, el pole dance, l’slack line i l’skate.

El conseller de Joventut d’Escaldes-Engordany, Joao Lima, ha explicat que es culminarà “amb un mural per deixar l’empremta al Prat del Roure” mostrant que és el lloc “on es fa l’Alpha Space, aquesta reunió de joves creatius, i on es tornarà a celebrar en el futur”.

En aquest nou espai per a l’expressió artística, també es vol mitigar el vandalisme a la zona del parc. Uns conflictes que ha generat la pandèmia i que s’han volgut redreçar a través de la figura de l’educadora de carrer, Suray Fernández.

Segons expossa, “hi ha alguns grups de joves que no sempre se senten benvinguts o integrats, que són els que et trobes a llocs apartats del nucli cèntric, i que també necessiten ajuda i resposta com els que venen cada dia a un espai especialment proposat per als joves”.

Actualment, l’Espai Jovent atén de manera assídua una vintena d’usuaris, de perfil variat, que tenen entre 16 i 18 anys.