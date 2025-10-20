Neix la Cartera Digital del Govern, una APP que permet disposar en tot moment de les targetes d’identitat al mòbil

El passaport, la targeta de la CASS, la targeta d’immigració o el permís de caça i pesca, entre d’altres, ja estan disponibles en format digital al mòbil. Aquest dilluns s’ha posat a disposició la nova aplicació Cartera Digital del Govern, que ja es pot descarregar per als dispositius Android i, durant aquesta setmana, es podrà també descarregar per als dispositius Apple. “Avui fem un nou pas cap a la transformació digital, posem a l’abast de tothom una eina segura i accessible, que facilita la vida quotidiana. La digitalització no és només una millora tecnològica: és una transformació de país”, ha assegurat el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, durant la presentació de l’aplicació.
La Cartera Digital és una aplicació oficial que permet, per ús exclusivament nacional, gestionar de forma segura i descentralitzada tota la identitat digital i les credencials de la ciutadania com: documents d’identitat, certificats i permisos, directament des del dispositiu mòbil. Així, per una banda, disposa d’una funció de ‘wallet’ digital on s’hi poden tenir els carnets que actualment la ciutadania disposa en físic: passaport, permís de residència i treball, targeta de la CASS, permís de conduir, permís de caça i pesca i el carnet de biblioteques, en aquesta primera fase. Tal com ha avançat Rossell, amb les actualitzacions futures s’aniran incorporant més carnets oficials expedits per l’administració. A més, es manté la porta oberta a poder signar acords i convenis per a introduir targetes de fidelitat d’empreses privades. “Actualment, tothom ja disposa de la targeta de crèdit/dèbit al mòbil i ara també podrà tenir disponible tota la seva identitat”, ha afirmat Rossell.
Per altra banda, l’aplicació també té ofereix la funció perquè el ciutadà disposi de la identitat digital, fet que permetrà agilitar els tràmits en línia. La nova eina incrementa la seguretat i la privacitat en línia perquè proporciona mecanismes d’autenticació robusts que ajuden a prevenir el frau i protegir la informació personal dels usuaris, substituint el sistema actual de doble identificació mitjançant SMS. Així, es podrà també accedir a la plataforma per a signar documents electrònics i consultar i gestionar les credencials digitals en tot moment.
El desplegament de la nova aplicació s’ha fet seguint estrictament la legislació actual en matèria de protecció de dades personals i digitalització del país. A més, Rossell ha explicat que el Govern ha aprovat un decret que dona cobertura legal a l’ús de l’APP a escala nacional.
Ús i suport a la instal·lació
Un cop finalitzada la presentació amb la premsa, s’ha fet una demostració de cas d’ús de la targeta de la CASS en una farmàcia. La targeta digitalitzada incorpora un codi QR que permet la lectura d’identificació, un sistema similar al que ara es fa amb la banda magnètica de la targeta a les farmàcies o als metges convencionats amb la CASS. El ministre ha destacat que s’ha reunit amb tots els col·lectius susceptibles d’usar aquesta nova aplicació per a explicar-los-hi l’ús, perquè puguin adaptar-se al funcionament de la nova eina. En aquesta mateixa línia, ha apuntat que ara s’inicia un temps d’adaptació i coneixement per a poder-la utilitzar amb total normalitat. Per aquest motiu, Rossell ha avançat que s’ha preparat una campanya de comunicació i de difusió de l’APP a través de mitjans digitals i físics, i que durant la Fira d’Andorra la Vella hi haurà un estand disponible per a tota la ciutadania per a explicar l’ús de l’aplicació i acompanyar-la en la instal·lació. També s’ha habilitat un espai web amb preguntes freqüents i es recorda que es pot consultar possibles dubtes a través del telèfon 875 700, prement el botó d’atenció digital.