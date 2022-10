Neix el ‘Petit Diccionari Ribagorçà’, amb 1.300 paraules i expressions del territori

El vicepresident primer de la Diputació, Jordi Latorre, i la presidenta del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, María José Erta, han presentat aquest dilluns el ‘Petit Diccionari Ribagorçà’, un treball de col·laboració fruit de l’entesa entre l’Associació Escunç, l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) i la Universitat de Lleida.

El llibret recull prop de les 1.300 paraules i expressions del territori que l’Associació Escunç ha anat recopilant al llarg dels anys. L’objectiu és que amb el llibret s’animi la ciutadania a utilitzar-les i a recollir-ne de noves per tal que el diccionari vagi creixent amb noves edicions. En aquest sentit, s’entén que aquest és un document provisional i que es podria arribar a doblar la quantitat de paraules recollides si es manté la voluntat de treballar-hi.

En aquest projecte també hi han col·laborat joves il·lustradors que han posat art a les pàgines del diccionari, dibuixant algunes de les paraules escollides, com per exemple, boc, bomboló, tavella o peterata. El llibre ha comptat amb la revisió i coordinació de Jordi Suils, doctor en filologia catalana i professor de sociolingüística a la Universitat de Lleida.

Jordi Latorre ha destacat, durant la seva intervenció, que “iniciatives com aquesta ens permeten la promoció de la nostra llengua que, malauradament, en aquests moments està en retrocés i la preservació d’unes variants que són molt localitzades”, al mateix temps que s’ha alegrat que “com a institució puguem participar en projectes com aquest”.

Per la seva banda, María José Erta ha explicat que, aquesta, és una eina de consulta que serà molt benvinguda pels habitants de l’Alta Ribagorça perquè “paraules de les que surten al diccionari, en diu tothom. Creiem que aquest ha de ser un projecte obert, o sigui que ha de tenir continuïtat. Segur que hi ha paraules que s’han quedat pel camí i que podria ser interessant que hi fossin”. Així, de cara a properes revisions d’aquesta edició, s’espera poder doblar el nombre de paraules recollides fins ara.

El quadernet –que també es podrà consultar en versió digital a través del web https://www.altaribagorça.cat– té un format de butxaca i se n’ha fet una primera edició de 1.500 unitats, de les quals 500 es destinaran a la comarca de la Ribagorça Aragonesa, que ja ha mostrat l’interès de participar en el projecte en futures edicions. L’actuació ha tingut un cost de prop de 7.000 euros que ha estat finançat a través del Pla de Foment a la Cultura per a ens locals que promou Diputació de Lleida, a través de l’IEI.