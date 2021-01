Neix AndorraeTVeu, la primera plataforma IP privada a Andorra

Neix AndorraeTVeu, una nova forma de veure la televisió a Andorra. Des d’aquest mateix dilluns, Cable Mútua comercialitzarà la primera plataforma IP privada a Andorra, sota el nom d’AndorraeTVeu.

Així, s’inicia a Andorra una nova forma de veure la televisió, amb una definició a 4K (Ultra Alta Definició) i la possibilitat de gaudir de la televisió des de qualsevol dispositiu mòbil.

Durant el primer trimestre d’aquest 2021, es realitzarà una campanya per tal que tots els abonats de Cable Mútua actuals puguin fer el traspàs a la nova aplicació. Per poder fer-ho, únicament és necessari tenir Internet (Wifi) a casa, perquè pugui funcionar la nova aplicació.

Així mateix, els abonaments a AndorraeTVeu són més econòmics que els actuals de Cable Mútua. Els preus són els següents: AndorraeTVeu Premium Total: 22,90 € + IGI; AndorraeTVeu Premium: 12,95 € + IGI: AndorraeTVeu Futbol: 14,90 € + IGI; AndorraeTVeu Bàsic: 4,95 € + IGI.

L’oferta de canals serà molt semblant a l’actual contractada per als abonats de Cable Mútua, però amb noves funcionalitats d’enregistrament, qualitat i serveis afegits propis amb una aplicació que funciona en tots els dispositius Android, AndroidTV i iOS.

A AndorraeTVeu es podran veure tant els canals de la TDT amb funcionalitats avançades com canals Premium i internacionals perquè l’experiència sigui encara millor. També es podran veure tots els partits de La Liga Santander. A més, hi haurà una aposta clara per continguts locals com el canal Lòria.

Sobre Cable Mútua

L’any 1994, es va posar en funcionament el servei de Cable Mútua, un servei pioner en oferir una nova manera de veure la televisió. Durant tots aquest anys, s’han modificat tant les capçaleres com els equips a l’abonat (digitalització de tota la xarxa l’any 2006) per tal de seguir oferint un servei de qualitat.