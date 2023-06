Neguit polític pel transport sanitari assistit no medicalitzat

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela (PS)

La presidenta suplent i consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat avui dimecres, a Sindicatura, una pregunta oral que el Govern haurà de respondre en la sessió parlamentària prevista per al 13 de juliol. Vela ha sol·licitat saber, vist que la contractació dels serveis de transport sanitari assistit no medicalitzat intern entre centres sanitaris i sociosanitaris i extern “ha estat, des de l’inici, problemàtica i gestionada insuficientment”, quina és la posició de l’executiu i quines solucions proposa per a la seva resolució.

“Sabem que el Govern es vol mantenir al marge, tal com va anunciar el ministre portaveu, i que l’única mesura ha estat la de facilitar un mediador extern, però ens sembla completament insuficient. És tracta d’un servei d’alta importància, que pot quedar en entredit en qualsevol moment vista la situació, i en el qual ens consta que actualment hi ha personal del SAAS suplint la del SUM per culpa d’aquesta problemàtica”, ha manifestat la consellera general del PS.