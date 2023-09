Negociació per a revaloritzar salaris i una tretzena paga obligatòria

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach (AndorraDifusió)

Els sindicats continuen reivindicant la revalorització de tots els salaris amb l’IPC i una tretzena paga obligatòria. Són algunes de les propostes que presentaran en la represa aquest divendres de les reunions del Consell econòmic i social. Tot i que no han volgut avançar totes les mesures que negociarà amb empresaris, l’USdA destaca que van dirigides a equilibrar el poder adquisitiu amb el nivell de vida actual.

És doncs amb l’inici del nou curs, que patronal i sindicats reprenen les negociacions per a la pujada salarial de l’any que ve. El cap de Govern, Xavier Espot, demanava aquest dimarts a totes dues parts un esforç per arribar a un pacte. “Aquí hi ha un deure de corresponsabilitat. Els demano un esforç per a teixir més consensos”. El Consell econòmic i social es reuneix aquest divendres i els sindicats presentaran les propostes per a equilibrar el poder adquisitiu al nivell de vida. “Tenim un país que és ‘infumable’, perquè els pisos estan als preus que estan, l’alimentació cada dia puja més i els salaris estan estancats. Si volem un país de milionaris haurem de tenir sous de milionaris”, expressa el secretari general de la Unió Sindical, Gabriel Ubach.

Els sindicalistes continuen reivindicant l’augment de tots els salaris amb l’IPC i la tretzena paga. I consideren que s’ha de fer un “estudi aprofundit de quant val realment viure a Andorra.”

Sobre l’informe econòmic de la Cambra de Comerç, la Unió Sindical reitera que posa de manifest el contrast entre les bones dades macroeconòmiques i la realitat de la majoria de la població. “Per a alguns va bé, però no per a la majoria. El Govern ha de saber si governa per a la minoria que van molt bé o realment governa per a la majoria d’andorrans i residents”, reivindica Ubach.

La pujada dels salaris depèn a hores d’ara d’empresaris i treballadors. Els sindicats, però, demanen que sigui el Govern qui aporti les solucions.