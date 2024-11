Negociació complexa per al nou conveni col·lectiu del SAAS

Entrada de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Foto: Fòrum.ad

Les negociacions per a tancar el nou conveni col·lectiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) es preveuen dures. El comitè d’empresa, amb majoria de la branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), s’ha mostrat taxatiu en les seves reivindicacions i ha arribat a acusar la parapública de denunciar a Inspecció de Treball l’entrada en el comitè de Jordi Fabra quan després han comprovat que el SAAS no hi tenia res a veure.

Ara, les converses estan aturades mentre no es resol la situació interna dels representants dels treballadors, però la direcció n’espera una negociació difícil. Entre els punts prioritaris i que entraran en les negociacions amb possibilitat d’èxit hi ha la recuperació de les primes per objectius. Però no la reducció de la jornada laboral i menys de cop a tot el personal.

El conveni col·lectiu hauria d’estar tancat l’octubre de l’any vinent. Si no és així, es prorrogarà l’actual. Quant a les necessitats de personal, Meritxell Cosan, directora general del SAAS, ha assegurat que manquen prioritàriament metges especialistes en urologia, cirurgia general i algun ginecòleg més.