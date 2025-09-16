“NCIS: Tony & Ziva”

Títol: NCIS: Tony & Ziva (relacionada amb NAVY: Investigación criminal)
Durada: 60 minuts
Gènere: Crim, drama
Creació: John McNamara
Intèrprets: Michael Weatherly, Cote De Pablo, Isla Gie
Temporades: 1 Capítols: 10
Plataforma: Paramount+

Sinopsi:

“NCIS: Europa” és una sèrie ‘spin-off’ de l’original NCIS, aquesta, ambientada a Europa. La ficció se centra en els coneguts agents Tony i Ziva, que s’han vist obligats a fugir dels Estats Units després que l’empresa de seguretat de Tony hagi estat atacada.

Ara, a la seva nova llar, tots dos intenten portar una vida d’allò més normal, juntament amb la seva filla, alhora que intenten esbrinar qui hi ha darrere de l’atac.



