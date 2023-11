Naut Aran canvia d’ús una parcel·la de Baqueira per a construir 60 pisos per a treballadors temporers

Ple a l’Ajuntament de Naut Aran (Ajuntament)

L’Ajuntament de Naut Aran, a la Val d’Aran, ha aprovat aquest dijous potenciar l’habitatge per a treballadors de temporada. En aquest sentit, el ple ha donat el vistiplau a una modificació de Normes Subsidiàries (NNSS) per a canviar l’ús d’una parcel·la de 1.800 metres quadrats, situada a Baqueira, per a acollir habitatges dotacionals i construir 60 pisos petits de 30 metres quadrats. La mesura podria beneficiar unes 120 persones.

La propietat del terreny és de l’Ajuntament de Naut Aran i es proposaria una gestió o concessió cooperativa entre empresaris de Baqueira i Naut Aran per a poder dur a terme el projecte. Dins d’aquest espai hi hauria també una zona per al grup de Pompièrs e Emergéncies de 100 metres quadrats i un magatzem per a la brigada municipal. El pressupost total ascendiria als 5 milions i mig d’euros i es faria una concessió per uns 75 anys.

L’alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela, ha destacat que davant de les dificultats dels treballadors per a trobar un habitatge de lloguer, amb aquesta mesura es vol intentar posar fi a aquesta situació. Aquest punt del ple ha tingut els vots favorables de Convergéncia Aranesa i Unitat d’Aran i el vot en contra d’Aran Amassa.