Naturpod, la solució sostenible per a conservar més temps els aliments frescos

El malbaratament dels aliments forma part del comportament poc sostenible de la societat. Moltes vegades, el comportament consumista o el temps ajustat d’algunes famílies porten a fer compres més grans de l’habitual, oblidant aliments dins la nevera i en moltes ocasions, havent-lo de llançar perquè s’ha fet malbé dins de l’electrodomèstic. És per això, que cada vegada més marques d’electrodomèstics intenten fer que els seus productes aconsegueixin tenir els aliments frescs i en bones condicions molt més temps, però no són els únics. Natrupod és una empresa catalana que es llança al mercat aquest 2021 per lluitar contra el malbaratament dels aliments, construint un producte adaptable a qualsevol nevera.

“Natrupod és un absorbidor d’etilè, un component que provoca la maduració de les fruites i verdures fresques”, explica Marta Pastor, fundadora de la companyia. La tecnologia i la innovació són la base d’aquest nou producte i que relativament poc que ‘està comercialitzant. Tot i que no han inventat res nou, l’ús de productes com el seu era “completament industrial” tal com descriu Pastor. Així doncs, des de Naturpod van decidir trobar la manera de construir i crear un producte que pogués entrar a qualsevol llar i mantenir les fruites i verdures fresques durant més temps: “La sostenibilitat forma part de la societat i cada vegada més hem de fer un esforç per mantenir-la”, reflexiona la fundadora de la companyia.

El producte de Natrupod va començar sent un MVP amb una gran acollida per part del mercat, ja que tal com explica Pastor: “La gent cada vegada està més interessada i és més conscient del malbaratament dels aliments”. Seguint aquesta mateixa línia, el producte que proposa la companyia és un absorbidor d’etilè, que bàsicament ralentitza el procés de maduració dels aliments. “No és un producte que interfereixi en els processos sinó que només afecta la maduració”, recorda la fundadora. I és que, per a Natrupod, tenir cura no només del medi ambient sinó de les persones també és molt important, per això Pastor explica que “basen el seu producte amb investigacions i contrastaments científics per provar la seva eficàcia”.

Pel que fa al prolongament de la vida d’aquestes fruites i verdures, Pastor descriu que “és difícil de mesurar de manera exacta”, ja que molts d’aquests aliments tenen processos completament diferents i per tant, la seva maduració no té ni la mateixa intensitat ni la mateixa temporalitat. “Hem calculat que amb productes com el nostre es pot prolongar la vida dels aliments entre dues i tres vegades“, diu Pastor. Seguint aquest context, Natrupod comercialitza el seu producte per tal d’aconseguir el màxim rendiment de tots els aliments, no només per fer que es puguin consumir en un temps més allunyat sinó per mantenir les seves propietats al màxim de temps possible.

Distribució, reconeixement i escalada

L’empresa està treballant amb un mètode de pagament únic a través de la seva pàgina web, però també té negociacions amb diferents distribuïdors: “Actualment estem treballant amb tres companyies distribuïdores i la idea és seguir avançant”, explica Pastor. Una unitat de producte té la durada d’un mes dins de la nevera, és a dir, un cop obert el precinte de l’embalatge el producte té trenta dies útils. Tot i la innovació que comporta Natrupod, tenen clar que no volen donar preferència al canal en línia sinó la venda física, no obstant això tenen clara que l’escalabilitat passa per la digitalització.

Amb un equip de set persones Natrupod ja comença a operar en àmbit català, però les seves esperances a curt termini recauen en la venda dins de l’Estat espanyol: “A llarg termini també esperem haver entrat al mercat europeu“, diu Pastor en parlar de la internacionalització de la marca. La novetat del producte fa que la competència sigui mínima en aquest camp, ja que les empreses que fabriquen solucions d’absorció d’etilè treballen a escala industrial, en canvi Natupod es vol centrar en el consumidor final: “És un mercat molt nou, però a la vegada està creixent”, descriu la fundadora de la companyia.

Naturpod entra dins la fase de captació d’inversors i pretén seguir creixent per aconseguir portar la seva solució sostenible a totes les neveres d’Europa. Tot i la gran previsió de futur de la companyia, Pastor recorda que la innovació també porta al gran repte d’explicar el producte, no només als consumidors sinó també als inversors: És un producte que necessita explicació i això val diners. Per aquest motiu tenen els ulls posats en donar a conèixer la seva marca, explicar-la i recordar que la sostenibilitat no només ha de ser un deure, sinó que també pot aportar beneficis a curt termini, com per exemple, poder mantenir els aliments frescos a la nevera durant més temps.

Per Júlia Catarineu Pla