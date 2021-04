Naturlandia traslladarà els animals herbívors al santuari català Wild Forest

Naturlandia traslladarà pròximament la quarantena d’animals herbívors que hi ha a les seves instal·lacions a un santuari animal especialitzat en aquest tipus d’acollides. Es tracta de la reserva animal ”Wild Forest’ de més de 33 hectàrees de terreny (330.000 m2), situat a Montserrat, on els animals viuen en semillibertat, deshumanitzats. En concret, des del parc d’animals traslladaran 12 muflons, 6 isards, 5 cérvols japonesos, 8 daines i 4 cérvols ibèrics. El canvi està pendent dels tràmits burocràtics escaients, però s’ha de materialitzar properament.

La Reserva Wild Forest és un centre de recuperació i santuari d’animals salvatges, constituït com a fundació, on acullen animals que no poden tornar al seu hàbitat natural. Les seves instal·lacions, a Montserrat, tenen una dimensió de 33 hectàrees. La seva tasca es remunta a l’any 2016, i actualment tenen un acord amb la Generalitat. Aquest 2021 inauguren un programa de reintroducció a la natura de cèrvids i guineus.

La reserva no és oberta al públic, només es fan activitats amb gent que apadrina o dona, fent una trobada amb aquestes persones per explicar com avança el projecte. En aquest sentit, i amb relació a Naturlandia, s’ha iniciat un finançament col·lectiu (crowdfounding) per poder fer front a les despeses que suposa acollir els animals. Actualment a les seves instal·lacions viuen 22 cèrvids i 15 ovelles/cabres, a més de porcs senglars, guineus, rucs, cabirols i altres animals domèstics. Des de Naturlandia es farà un seguiment acurat del trasllat i posterior reintroducció dels animals en el seu hàbitat.